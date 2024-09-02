Челси предложил Моуриньо подписать звездного защитника
Бен Чилуэлл может продолжить карьеру в «Фенербахче»
Лондонский «Челси» предложил стамбульскому «Фенербахче» подписать английского левого защитника Бена Чилуэлла, сообщает издание GiveMeSport.
Трансферное окно в Турции закрывается 13 сентября, так что у команды, которую тренирует известный португальский коуч Жозе Моуриньо, еще есть достаточно времени, чтобы согласовать переход 27-летнего футболиста.
В сезоне 2023/24 Бен Чилуэлл провел 21 матч на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.
Ранее Беном Чилуэллом интересовался «Манчестер Юнайтед».
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