Челси предложил Моуриньо подписать звездного защитника

Лондонский «Челси» предложил стамбульскому «Фенербахче» подписать английского левого защитника Бена Чилуэлла, сообщает издание GiveMeSport.

Трансферное окно в Турции закрывается 13 сентября, так что у команды, которую тренирует известный португальский коуч Жозе Моуриньо, еще есть достаточно времени, чтобы согласовать переход 27-летнего футболиста.

В сезоне 2023/24 Бен Чилуэлл провел 21 матч на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

Ранее Беном Чилуэллом интересовался «Манчестер Юнайтед».