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  4. Челси предложил Моуриньо подписать звездного защитника
Турция
02 сентября 2024, 10:38 |
1150
0

Челси предложил Моуриньо подписать звездного защитника

Бен Чилуэлл может продолжить карьеру в «Фенербахче»

02 сентября 2024, 10:38 |
1150
0
Челси предложил Моуриньо подписать звездного защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Чилуэлл

Лондонский «Челси» предложил стамбульскому «Фенербахче» подписать английского левого защитника Бена Чилуэлла, сообщает издание GiveMeSport.

Трансферное окно в Турции закрывается 13 сентября, так что у команды, которую тренирует известный португальский коуч Жозе Моуриньо, еще есть достаточно времени, чтобы согласовать переход 27-летнего футболиста.

В сезоне 2023/24 Бен Чилуэлл провел 21 матч на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

Ранее Беном Чилуэллом интересовался «Манчестер Юнайтед».

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Бен Чилуэлл Фенербахче Жозе Моуриньо трансферы Челси трансферы АПЛ чемпионат Турции по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Give me Sport
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