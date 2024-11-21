«Мне очень жаль за это». Анчелотти разочаровал Лунина своим решением

Итальянский тренер Карло Анчелотти определился, что украинский вратарь Андрей Лунин не сыграет против «Ливерпуля» в матче Лиги чемпионов, который состоится в среду, 27 ноября. Карло уже сообщил украинцу, что в этом суперматче будет играть Тибо Куртуа.

«Мне очень жаль, ты прекрасно отыграл последние матчи», – признался Анчелотти Лунину.

Вероятно, Лунин сыграет в воскресном матче Ла Лиги против «Леганеса».

В этом сезоне Лунин провел пять матчей, пропустил восемь голов и дважды отыграл на ноль. В последнем поединке Андрей оформил ассист, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.