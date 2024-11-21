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Испания
21 ноября 2024, 00:59 | Обновлено 21 ноября 2024, 01:05
1007
2

«Мне очень жаль за это». Анчелотти разочаровал Лунина своим решением

Андрей не сыграет в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля»

21 ноября 2024, 00:59 | Обновлено 21 ноября 2024, 01:05
1007
2
«Мне очень жаль за это». Анчелотти разочаровал Лунина своим решением
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Андрей Лунин

Итальянский тренер Карло Анчелотти определился, что украинский вратарь Андрей Лунин не сыграет против «Ливерпуля» в матче Лиги чемпионов, который состоится в среду, 27 ноября. Карло уже сообщил украинцу, что в этом суперматче будет играть Тибо Куртуа.

«Мне очень жаль, ты прекрасно отыграл последние матчи», – признался Анчелотти Лунину.

Вероятно, Лунин сыграет в воскресном матче Ла Лиги против «Леганеса».

В этом сезоне Лунин провел пять матчей, пропустил восемь голов и дважды отыграл на ноль. В последнем поединке Андрей оформил ассист, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин Тибо Куртуа Лига чемпионов Ливерпуль Ливерпуль - Реал
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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Комментарии 2
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Archie1991
Та Луніну вже по барабану, головне що зарплата капає та живе в Іспанії, все що треба. 
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0
Дані Рохас
Походу Карло твоё время в Реале заканчивается, не важно, ставь на ворота кого хочешь
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