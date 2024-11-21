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  4. «Я заставлю их обняться и подружиться». Президент – о Виейре и Балотелли
Италия
21 ноября 2024, 17:55 | Обновлено 21 ноября 2024, 17:56
285
1

«Я заставлю их обняться и подружиться». Президент – о Виейре и Балотелли

Альберто Дзангрільо прокомментировал конфликт между тренером и футболистом

21 ноября 2024, 17:55 | Обновлено 21 ноября 2024, 17:56
285
1
«Я заставлю их обняться и подружиться». Президент – о Виейре и Балотелли
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Дженоа» Альберто Дзангрільо прокомментировал старые конфликты между главным тренером команды Патриком Виейрой и игроком Марио Балотелли.

«Они взрослые люди. Я думаю, все конфликты должны остаться позади. А если нет, то я заставлю их обняться и подружиться. Марио – умный и уже опытный. Главный тренер тоже взрослый человек.

Это «Дженоа» – здесь они дружат, а не ссорятся», – прокомментировал Дзангрильо.

Ранее Патрик Виейра уже работал с Марио Балотелли в французском «Лилле». Тогда Балотелли был вынужден покинуть команду из-за конфликта с главным тренером.

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский продолжает реабилитацию после травмы, поэтому сыграет под руководством нового тренера позже.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Дженоа Марио Балотелли Патрик Виейра
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Serhii P.
На вигляд вони як брати на фото, навіщо конфліктувати
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