«Я заставлю их обняться и подружиться». Президент – о Виейре и Балотелли
Альберто Дзангрільо прокомментировал конфликт между тренером и футболистом
Президент «Дженоа» Альберто Дзангрільо прокомментировал старые конфликты между главным тренером команды Патриком Виейрой и игроком Марио Балотелли.
«Они взрослые люди. Я думаю, все конфликты должны остаться позади. А если нет, то я заставлю их обняться и подружиться. Марио – умный и уже опытный. Главный тренер тоже взрослый человек.
Это «Дженоа» – здесь они дружат, а не ссорятся», – прокомментировал Дзангрильо.
Ранее Патрик Виейра уже работал с Марио Балотелли в французском «Лилле». Тогда Балотелли был вынужден покинуть команду из-за конфликта с главным тренером.
Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский продолжает реабилитацию после травмы, поэтому сыграет под руководством нового тренера позже.
Presidente #Genoa (A.Zangrillo): “Balotelli è un persona intelligente e anche il nuovo allenatore sono certo che lo sia. Ruggini tra Mario e #Vieira? Si abbracceranno davanti a me. Sono sicuro che convivranno benissimo…” pic.twitter.com/eWHiG7HRDu— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 20, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывшие игроки «Динамо» поставили 200 долларов на игру национальной команды
Андрей не сыграет в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля»