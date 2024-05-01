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  4. Челси хочет приобрести на позицию Мудрика звездного вингера Манчестер Сити
Англия
01 мая 2024, 00:01 |
838
3

Челси хочет приобрести на позицию Мудрика звездного вингера Манчестер Сити

Джек Грилиш может перебраться в лондонский клуб

01 мая 2024, 00:01 |
838
3
Челси хочет приобрести на позицию Мудрика звездного вингера Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

Предстоящим летом английский «Манчестер Сити» планирует серьезную трансферную кампанию. Команду может покинуть звездный английский вингер Джек Грилиш.

Сообщается, что лондонский «Челси» планирует усилить нападение в летнее трансферное окно и заинтересовался Грилишем. Трансферная стоимость английского вингера оценивается в 65 миллионов евро. Отметим, что Грилиш обычно играет на левом фланге атаки – такая же позиция и в украинского вингера Михаила Мудрика.

В этом сезоне Грилиш отыграл за «Манчестер Сити» во всех турнирах 35 матчей, забил три гола и отдал три результативных передачи.

Ранее сообщалось, что 21-летний вингер «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс заинтересовал лондонский «Челси».

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Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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Anna.
А Грілішу воно для чого?)))
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0
Lesovij7
65 млн он явно не стоит
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0
Login_loginchuck
О, давайте - это как Кейн для Баварии))
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0
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