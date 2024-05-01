Челси хочет приобрести на позицию Мудрика звездного вингера Манчестер Сити

Предстоящим летом английский «Манчестер Сити» планирует серьезную трансферную кампанию. Команду может покинуть звездный английский вингер Джек Грилиш.

Сообщается, что лондонский «Челси» планирует усилить нападение в летнее трансферное окно и заинтересовался Грилишем. Трансферная стоимость английского вингера оценивается в 65 миллионов евро. Отметим, что Грилиш обычно играет на левом фланге атаки – такая же позиция и в украинского вингера Михаила Мудрика.

В этом сезоне Грилиш отыграл за «Манчестер Сити» во всех турнирах 35 матчей, забил три гола и отдал три результативных передачи.

Ранее сообщалось, что 21-летний вингер «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс заинтересовал лондонский «Челси».