Челси нашел замену Мудрику? В Англии рассказали о будущем Михаила

21-летний вингер «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс заинтересовал лондонский «Челси».

По информации авторитетного издания The Telegraph, руководство лондонского клуба уже начало планировать летние трансферы и Уильямс попал в этот список. Отмечается, что в «Челси» поражены прогрессом испанца и готовы его пригласить в команду.

В этом сезоне на счету Нико 27 матчей, шесть голов и 11 передач.

Уильямс обычно выступает на позиции левого вингера, что не первый взгляд может поставить под вопрос будущее в команде Михаила Мудрика. Однако издание убеждает, что сейчас «пенсионеры» не планируют продавать украинского вингера, больше того Мудрик недавно играл на позиции атакующего защитника, где хорошо себя проявил.

Ранее Галлас рассказал, при каком условии «Челси» продаст Мудрика в «Арсенал».