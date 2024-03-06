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  4. Галлас рассказал, при каком условии Челси продаст Мудрика в Арсенал
Англия
06 марта 2024, 08:21 |
516
0

Галлас рассказал, при каком условии Челси продаст Мудрика в Арсенал

Бывший игрок обоих клубов считает этот сценарий возможным

06 марта 2024, 08:21 |
516
0
Галлас рассказал, при каком условии Челси продаст Мудрика в Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший игрок «Челси» и «Арсенала» Вильям Галлас сделал заявление о будущем Михаила Мудрика, если «канониры» снова проявит интерес к нему.

«Если «Арсенал» все еще хочет заполучить Мудрыка и предложит большую сумму, у «Челси» не останется другого выхода, кроме как продать его из-за своих финансовых проблем. Как «Челси» оказался в такой ситуации, непонятно. «Челси» нужно как следует подумать, как решить свои проблемы, иначе болельщики будут продолжать расстраиваться», – сказал Галлас.

Отметим, что «Арсенал» был готов подписать Мудрика еще раньше «Челси», но «синие» сделали более заманчивое предложение и перехватили украинца.

За 14 меся выступлений в «Челси» Мудрик сыграл 45 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов.

Ранее В Англии заметили странные решения Почеттино по Мудрику.

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Вильям Галлас Михаил Мудрик Арсенал Лондон Челси
Источник Football London
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