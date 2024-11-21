Роналду сыграет с сыном в одной команде? Криштиану приоткрыл занавес

Португальский нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду провел небольшое интервью на своем Youtube канале с известным видео-блогером MrBeast, на которого подписаны 331 миллион человек.

Во время разговора звездный гость поинтересовался, когда фанаты смогут увидеть легендарного форварда с его старшим сыном в одной команде.

От Криштиану точного ответа не последовало, ведь португалец не знает, как будет чувствовать себя через пару лет.

– Леброн ведь уже сыграл со своим сыном на профессиональном уровне, вы сделаете то же самое с Роналду-младшим?

– Посмотрим, еще посмотрим, ему всего же 14 лет. Пока не знаю, все зависит, как будут чувствовать себя мои ноги.

Интервью: