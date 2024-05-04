04.05.2024 18:00 – FT 3 : 2
Украина. Премьер лига04 мая 2024, 21:17 |
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Металлист 1925 – Ворскла – 3:2. Первая победа при Скрипнике. Обзор матча
Харьковчане продолжают борьбу за выживание
04 мая 2024, 21:17 |
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Металлист 1925 в матче чемпионата Украины обыграл Ворсклу со счетом 3:2. Для харьковской команды это только первая победа при тренере Викторе Скрипнике.
Весной Металлист 1925 провел 10 матчей и впервые добыл три очка в одной игре. Команда с 22 очками поднимается на 14-е место в зону переходных матчей.
Украинская Премьер-лига. 27-й тур
«Металлист 1925» – «Ворскла» – 3:2
Голы: Безуглый, 26, Габелок, 39, Юсов, 80 (пен.) - Фарина, 32 (авт.), Степанюк, 90+5
События матча
90’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Руслан Степанюк (Ворскла).
79’
ГОЛ ! С пенальти забил Дмитрий Юсов (Металлист 1925).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Габелок (Металлист 1925).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Ибрахим Кане (Ворскла).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Безуглый (Металлист 1925).
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