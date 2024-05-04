Металлист 1925 в матче чемпионата Украины обыграл Ворсклу со счетом 3:2. Для харьковской команды это только первая победа при тренере Викторе Скрипнике.

Весной Металлист 1925 провел 10 матчей и впервые добыл три очка в одной игре. Команда с 22 очками поднимается на 14-е место в зону переходных матчей.

Украинская Премьер-лига. 27-й тур

«Металлист 1925» – «Ворскла» – 3:2

Голы: Безуглый, 26, Габелок, 39, Юсов, 80 (пен.) - Фарина, 32 (авт.), Степанюк, 90+5