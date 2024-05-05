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Металлист 1925
04.05.2024 18:00 – FT 3 : 2
Ворскла
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Украина. Премьер лига
05 мая 2024, 04:40 | Обновлено 05 мая 2024, 05:36
216
0

Виктор СКРИПНИК: «Вся борьба впереди»

Наставник «Металлиста 1925» прокомментировал свою первую победу во главе команды

05 мая 2024, 04:40 | Обновлено 05 мая 2024, 05:36
216
0
Виктор СКРИПНИК: «Вся борьба впереди»
Металлист 1925. Виктор Скрипник

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Виктор Скрипник прокомментировал победу харьковчан над своей бывшей командой, полтавской «Ворсклой» (3:2), в 27 туре УПЛ.

– Для нас победа – это лучшая пилюля после затяжной серии неудач. Сегодня можно выдохнуть, но вся борьба еще впереди. Соперники выиграют, мы выиграли. Мы смотрим на наш чемпионат, где четыре команды ведут борьбу, за два места, которые будут играть в стыках. Надеюсь, что там и мы будем. Когда побеждаешь, в хорошем настроении идешь на тренировку и готовишься к следующей игре, а когда ты четырнадцать матчей не побеждаешь, это давит. Я был уверен, что когда-нибудь мы должны победить. У нас было три ничьи, когда мы проигрывали по ходу игры, но показывали характер и сравнивали счет. Не хватало забитых мячей. Очень интересная игра для болельщиков, с кучей моментов с обеих сторон, счет мог быть и 5:4. Для тренеров такие игры предынфарктны. Удовлетворен итоговым результатом, но есть определенные ошибки в нашей игре, которые я не хочу видеть.

Сегодня мы забили первыми, внутри не екнуло, что это оно?

– Да, я говорил ребятам, что забьем первыми, будем впереди, соперник будет идти вперед, у нас будет больше свободных зон, которыми мы будем пользоваться. Сегодня нам это удалось. Трудно играть со всеми, надеюсь, против нас тоже тяжело играть всем. Есть то, что имеем и с оптимизмом смотрим в будущее. Но вся борьба впереди, каждая из команд-соперниц может потерять очки.

Во время пенальти в наши ворота вы пытались Мозилю подсказать, куда будет бить Степанюк?

– Да, но Степанюк опытный игрок, обманул меня и нашего голкипера. Я работал со Степанюком и говорил Мозилю, куда он чаще всего бьет, – сказал Скрипник.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Металлист 1925 Металлист 1925 - Ворскла пресс-конференция Виктор Скрипник
Сергей Рипьюк Источник: ФК Металлист 1925
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