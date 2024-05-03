В субботу, 4-го мая, состоится поединок 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист 1925» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Левый берег», начало в 18:00.

Команда Сергея Долганского гарантировала себе участие в финале Кубка Украины, но все еще не обеспечила спокойное завершение сезона. Математические шансы оказаться в зоне переходных матчей у «Ворсклы» все еще есть, но достаточно победить хотя бы один раз за следующие четыре игры, и они исчезнут. У футболистов Виктора Скрипника совсем другая история. «Металлист 1925» уже последний в турнирной таблице, и поскольку еще не побеждал при новом тренере, то рискует таковым и остаться.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.