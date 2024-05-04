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  4. Полтавские Робин Гуды. Металлист 1925 обыграл Ворсклу в матче с 5 голами
Чемпионат Украины
Металлист 1925
04.05.2024 18:00 – FT 3 : 2
Ворскла
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Украина. Премьер лига
04 мая 2024, 20:12 | Обновлено 04 мая 2024, 21:39
1423
13

Полтавские Робин Гуды. Металлист 1925 обыграл Ворсклу в матче с 5 голами

Команда из Харькова впервые победила под руководством Скрипника и покинула зону вылета

04 мая 2024, 20:12 | Обновлено 04 мая 2024, 21:39
1423
13
Полтавские Робин Гуды. Металлист 1925 обыграл Ворсклу в матче с 5 голами
УПЛ

Решающие мгновения сезона украинской Премьер-лиги приближаются все сильнее с каждой последующей неделей. И в этот уикенд мы вели разговор в контексте двадцать седьмого тура национального первенства, то есть до финиша времени оставалось совсем немного. А значит и на построение планов по собственному спасению от вылета у команд, которым это грозило, не оставалось.

Именно поэтому от матча на поле стадиона «Левый берег» в Киеве против полтавской «Ворсклы» харьковский «Металлист 1925» хотел только одного – наконец победить под руководством Виктора Скрипника и оставить последнюю строчку турнирной таблицы, которую «желто-синие» делили с закарпатским «Минаем» в течение последней недели. «Зелено-белые» тем временем грезили исключительно будущим финалом Кубка Украины против донецкого «Шахтера», поэтому даже три подряд поражения в чемпионате их не очень волновали.

Этот матч приковывал к себе внимание уже с первых минут, потому что команды сразу набрали неплохие обороты. Ну и что, что где-то полтайма мы даже намека на опасность не видели? Разве в УПЛ такое впервые случается? Здесь важнее было зафиксировать тот факт, что никто и не думал закрываться в плотной защите, хотя и предпосылки для этого были.

И в конце концов эта игра запала. На 26 минуте «Металлист 1925» провел очередной мяч в этом сезоне по итогам прямой подачи углового, а Габелок в отсутствие Юрченко оформил результативный пас на Безуглого. Казалось бы, что «Ворскле» за результат не очень-то и нужно было цепляться, но она сразу ответила своим обидчикам голом формально от Кане, но из-за существенного изменения траектории полета мяча во время его удара с полукруга перед штрафной мяч переписали на автогол Фарины.

Но это – чисто формальность как для протокола, так и для самих харьковчан, которые не согласились первый тайм завершать ничьей, а значит пошли прессинговать к чужим воротам. И сразу же Габелок перехватил передачу Хрипчука в опасной зоне и направил дальний выстрел под правую стойку чужих ворот. А это уже совсем другой настрой для хозяев на второй тайм. Они даже не спешили возвращаться из подтрибунных помещений из-за этого.

И когда вторая половина матча таки стартовала, «Ворскла» сразу побежала отыгрываться, поэтому у нас просто не оставалось времени на отдых. Степанюк едва не с первой попытки попал в перекладину ударом головой в завершение подачи с правого фланга, но чтобы такой момент еще раз возник у полтавчан, то надо было еще подождать немало времени. «Металлист 1925» бросился успокаивать игру.

Но в итоге получилось так, что именно заключительные 15 минут получились едва ли не самыми горячими для обеих команд в этом сезоне. Сначала Фелипе не успел выйти на поле, а уже через мгновение рукой остановил подачу с левого фланга атаки соперников в центре собственной штрафной. Арбитрам понадобился VAR, но решение об очевидном пенальти это не изменило. Юсов его спокойно реализовал, хотя и на воротах против него стоял Исенко, и тогда казалось, что победа от «желто-синих» никуда не убежит.

Но команда Долганского билась до последнего, из-за чего у нас не компенсированное время было, а сплошная схватка на футбольном поле – такой боевой настрой был у обеих команд. И «Ворскла» в итоге один мяч отыграла. Тоже с пенальти, который Степанюк прострелом с левого фланга в руку Безуглого сначала заработал, а затем и реализовал. Однако на большее времени у гостей просто не хватило.

В следующие выходные харьковский «Металлист 1925» будет гостить у одесского «Черноморца», тогда как полтавская «Ворскла» будет принимать закарпатский «Минай».

Наши оценки:

«Металлист 1925» (замены): Фримпонг – 6,0, Бычек – 6,0, Арі – б/о, Вачиберадзе – б/о, Курило – б/о.

«Ворскла» (замены): Корниенко – 6,0, Мякушко – 6,0, Скляр – 6,5, Фелипе – б/о, Глущенко – б/о.

Украинская Премьер-лига. 27-й тур.

«Металлист 1925» – «Ворскла» – 3:2

Голы: Безуглый, 26, Габелок, 39, Юсов, 80 (пен.) – Фарина, 32 (авт.), Степанюк, 90+5

Предупреждения: Гармаш, 46

«Металлист 1925»: Мозиль – Капинус, Фарина, Имереков, Безуглый – Обиная, Габелок (Вачиберадзе, 90+2) – Гармаш (Курило, 90+2), Юсов (Ари, 81) – Сидоров (Бычек, 73), Борячук (Фримпонг, 73).

«Ворскла»: Исенко – Бацула, Хрипчук, Пердута, Крупский – Сиссоко (Глущенко, 75), Челядин (Скляр, 59) – Якубу (Корниенко, 46), Нестеренко (Мякушко, 59), Кане (Фелипе, 75) – Степанюк.

Арбитр: Михаил Райда (Закарпатье).

Стадион: «Левый берег» (Киев).

Удары (в створ): 11 (9) – 12 (4)
Угловые: 3 – 3
Оффсайды: 1 – 0.

МЕТАЛЛИСТ 1925 – ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 19°C

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Металлист 1925 Металлист 1925 - Ворскла отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 13
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BekXan
Тут навіть щось коментувати важко грали дві невдахи.Але як показала гра Ворскла це дно...якби не очки першого кола це був би треш. 5 поразок 1 нічейка в Долганського а попереду ще 3 гри і кубок.В такому дні давненько Ворскла не була.Ото керівники довели команду до дупи...Ні результату ні очок ні гри.Мабуть будь який фізрук би очоливши команду показав кращий результат...
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Gargantua
из Долганского тренера не получилось. Команда играет на старом багаже наигранных связок.
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+2
BERNARDOS
Колхоз полтавский умудрился обдристаться против последнего места. А ведь был шанс на 7 место в турнирке.
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+1
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avk2307
Зато вийшли з ФФП. Хоть чимось запамятались. 
А для кого це було?
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Mr.Frost
Нарешті!!!
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