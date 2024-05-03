В 27-м туре украинской Премьер-Лиги футболисты «Металлиста 1925» на стадионе «Левый берег» Киевской области будут принимать «Ворсклу». Главной изюминкой этого противостояния, конечно же, станет тот факт, что одной из основных фигур этих двух команд-соперников в нынешнем сезоне является Виктор Скрипник. В полтавском коллективе он работал в первом круге, а действиями харьковчан руководит уже в весенней части турнира.

Металлист 1925

Переход главного тренера «Ворсклы» Виктора Скрипника прошедшей зимой в «Металлист 1925» был достаточно громким и широко обсуждаемым в средствах массовой информации. Прежде всего, радовались этому поклонники харьковского клуба, которые связывали с новым наставником большие надежды. Причем не только на спасительное место в элитном дивизионе, а и на то, чтобы прочно закрепиться, как минимум, в середине турнирной таблицы. Да и появление в команде нескольких звездных по меркам украинской Премьер-Лиги новичков, таких как Владлен Юрченко, Денис Гармаш и Максим Имереков, вселяли определенный оптимизм. Но, увы, на деле все оказалось совсем по-другому.

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Девять матчей сыграл весной «Металлист 1925», в которых потерпел 5 поражений и 4 раза сыграл вничью. А безвыигрышная серия с учетом первого круга не только не прервалась, а продолжилась уже до антирекордной отметки клуба в 14 поединков. Харьковчане скатились на последнее 16 место, и шансов на спасении у них с каждым туром становится все меньше и меньше.

Пожалуй, игра с «Ворсклой» - это одна из последних возможностей харьковчан зацепиться хотя бы за зону переходных матчей. Но только при условии победы. Даже ничья, не говоря уже о поражении, только усугубит и без того кризисное положение клуба, у которого, кстати, с приходом нового президента Владимира Носова осенью прошлого года появились серьезные амбиции.

Ворскла

Для полтавской команды предстоящая игра тоже будет иметь важное значение. Но не только из-за Виктора Скрипника, хотя, понятно, что настрой у его бывших подопечных и нового тренерского штаба при встрече с бывшим коучем должен быть высоким. Дело в том, что в семи последних матчах «Ворскла» сумела набрать всего одно очко. И хотя запаса прочности пока хватает для того, чтобы не опуститься в зону переходных игр, впереди еще четыре тура и все еще может измениться.

А еще вскоре у подопечных Сергея Долганского главный матч сезона – финал Кубка Украины. К нему надо подготовиться как в физическом и тактическом плане, так и в психологическом. О какой же психологии можно говорить, если команда постоянно терпит неудачи?

Вот и в предыдущем туре «Ворскла» проиграла в Житомире «Полесью» 0:1. Этот единственный гол гости пропустили на 80-й минуте. А незадолго до финального свистка на 90-й минуте желтую карточку получил защитник полтавского клуба Евгений Павлюк. Это предупреждение стало для него четвертым в сезоне, и теперь футболист будет вынужден пропустить игру с харьковчанами из-за дисквалификации.

Статистика матчей

В первом круге в Полтаве тогда еще подопечные Виктора Скрипника сыграли вничью с его будущей командой 2:2. Дважды гости выходили вперед после точных ударов Сидорова и Фарины, но хозяева оба раза выравнивали положение, у них отличились Корниенко и Нестеренко. Добавим, что в составе «Ворсклы» весь матч провел Юрченко. А вообще соперники встречались в Премьер-Лиге четыре раза. У соперников по одной победе и два раза фиксировалась ничья. Кстати, был в нынешнем сезоне еще и кубковый матч 1/8 финала с участием этих команд. Победили ворскляне 3:0. Голы забили Кане, Степанюк и Нестеренко.

Ориентировочные составы:

«Металлист 1925»: Мозиль, Капинус, Имереков, Фарина, Жичиков, Вачиберадзе, Гармаш, Юрченко, Юсов, Сидоров, Борячук

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Хрипчук, Крупский, Бацула, Фелипе, Кане, Челядин, Сиссоко, Мякушко, Степанюк

Прогноз на противостояние:

Как мы уже отмечали, игра будет иметь принципиальное значение для обеих команд. Но все же мотивация должна быть выше у харьковчан. К тому же, прервать свою безвыигрышную серию в игре с бывшей командой для Виктора Скрипника станет еще одним хорошим стимулом. Поставим на победу «Металлиста 1925» 2:1.

4 мая, суббота