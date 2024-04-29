Обострение борьбы за еврокубки. Полесье вырвало победу у Ворсклы

В заключительном поединке 26 тура Украинской Премьер-лиги встретились житомирское «Полесье» и полтавская «Ворскла». В текущем сезоне соперники встречались уже дважды. В первом круге житомиряне разгромили «зелено-белых» со счетом 3:0, а полтавчане взяли реванш в полуфинале Кубка Украины. Обе команды претендуют на попадание в еврокубки. Правда, «Ворскла» может снова оказаться на евроарене в случае победы над донецким «Шахтером» в финальном противостоянии Кубка, а в чемпионате у полтавчан занять нужное место у полтавчан практически не осталось.

Команды начали встречу в высоком темпе, и уже на 5-й минуте гости создали угрозу воротам. После навеса Бацулы Пердуте скинул мяч на Кане, который в падении пробил головой, и Кудрик в прыжке среагировал. Хозяева атаковали, активно используя фланги, на которых обострить игру пытались Михайличенко, Назаренко, Смоляков. Впрочем, опасных моментов не возникало, а удары из-за пределов штрафной не несли угрозы.

В первом тайме наблюдалась равная игра. После интенсивного начала поединка футболисты снизили обороты, отдавая предпочтение позиционным розыгрышам мяча. Перед перерывом полтавчане создали еще один момент, но Степанюк и Пердута не сумели замкнуть прострел к вратарской.

Вскоре после возобновления игры хороший шанс упустил Нестеренко, который в перерыве заменил Мякушко. Игрока «Ворсклы» вывели на ударную позицию в штрафной житомирского клуба, но он пробил неудачно.

В середине второй половины встречи хозяева поля установили контроль над мячом и завладели территориальным преимуществом. Оживил игру «Полесья» выход на поле Танковского и Петряка. Именно Танковский заработал для своей команды перспективный штрафной, с которого Мустафаев пробил рядом со штангой.

Ключевой в матче стала индивидуальная ошибка Нестеренко. Игрок «Ворсклы» в углу собственной штрафной потерял мяч. Футбольный снаряд отобрал Мустафаев, который сразу сделал передачу на свободного Назаренко, и тот расстрелял ворота. В оставшееся время «зелено-белые» были вынуждены идти в атаку, а житомиряне на контрвыпадах вполне могли увеличить свое преимущество. Впрочем, счет более не изменился.

«Полесье» одержало победу и до двух очков сократило отставание от «Руха», который занимает пятую позицию. В следующем туре житомирский клуб будет принимать «Зарю», а «Ворскла» проведет гостевой матч с «Металлистом 1925».

Украинская Премьер-лига. 26 тур.

«Полесье» – «Ворскла» – 1:0

Гол: Назаренко (80)

Предупреждения: Танковский (71), Фортюне (76) – Мякушко (32), Хрипчук (73), Павлюк (92)

«Полесье»: Кудрик, Шабанов, Чоботенко, Смоляков, Михайличенко, Кушниренко (Ндукве, 87), Таллес (Танковский, 62), Мустафаев, Козак (Петряк, 62), Назаренко, Фортюне (Грицук, 92)

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Хрипчук, Крупский, Бацула (Фелипе, 85), Павлюк, Кане (Глущенко, 81), Челядин (Толи, 81), Сиссоко, Мякушко (Нестеренко, 46), Степанюк

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Стадион «Центральный» (Житомир)

ПОЛЕСЬЕ – ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА