В понедельник, 29 апреля, состоится поединок 26 тура Украинской Премьер-лиги, в котором житомирское «Полесье» встретится с полтавской «Ворсклой». Матч пройдет в Житомире на стадионе «Центральный», игра начнется в 18:00.

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Житомирский клуб занимает шестое место турнирной таблицы. В прошлом туре «Полесье» проиграло киевскому «Динамо» со счетом 0:3. Полтавчане идут на восьмой позиции, на 9 очков отставая от своего ближайшего соперника. Неделю назад «Ворскла» проиграла «Колосу» со счетом 0:2. В первом круге житомирский клуб разгромил полтавчан со счетом 3:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.