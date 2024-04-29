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Полесье
29.04.2024 18:00 - : -
Ворскла
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Украина. Премьер лига
29 апреля 2024, 10:10 | Обновлено 29 апреля 2024, 10:13
52
0

Полесье – Ворскла. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией перенесенного матча 26 тура Украинской Премьер-лиги

29 апреля 2024, 10:10 | Обновлено 29 апреля 2024, 10:13
52
0
Полесье – Ворскла. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В понедельник, 29 апреля, состоится поединок 26 тура Украинской Премьер-лиги, в котором житомирское «Полесье» встретится с полтавской «Ворсклой». Матч пройдет в Житомире на стадионе «Центральный», игра начнется в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Житомирский клуб занимает шестое место турнирной таблицы. В прошлом туре «Полесье» проиграло киевскому «Динамо» со счетом 0:3. Полтавчане идут на восьмой позиции, на 9 очков отставая от своего ближайшего соперника. Неделю назад «Ворскла» проиграла «Колосу» со счетом 0:2. В первом круге житомирский клуб разгромил полтавчан со счетом 3:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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