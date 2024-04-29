Украина. Премьер лига29 апреля 2024, 20:25 |
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Полесье – Ворскла – 1:0. Поздний гол Назаренко. Обзор матча УПЛ
Житомирская команда продолжает борьбу за выход в еврокубки
29 апреля 2024, 20:25 |
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В матче чемпионата Украины «Полесье» на своем поле сумело обыграть «Ворсклу» со счетом 1:0 благодаря позднему голу Александра Назаренко после того, как борьбу за мяч выиграл Эмиль Мустафаев.
Житомирская команда набрала 42 очка и занимает шестое место в таблице УПЛ. У полтавчан 30 пунктов и 8-е место.
Украинская Премьер-лига. 26 тур
«Полесье» – «Ворскла» – 1:0
Гол: Назаренко (80)
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Назаренко (Полесье).
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