Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье – Ворскла – 1:0. Поздний гол Назаренко. Обзор матча УПЛ
Чемпионат Украины
Полесье
29.04.2024 18:00 – FT 1 : 0
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 апреля 2024, 20:25 |
294
0

Полесье – Ворскла – 1:0. Поздний гол Назаренко. Обзор матча УПЛ

Житомирская команда продолжает борьбу за выход в еврокубки

29 апреля 2024, 20:25 |
294
0
Полесье – Ворскла – 1:0. Поздний гол Назаренко. Обзор матча УПЛ
УПЛ

В матче чемпионата Украины «Полесье» на своем поле сумело обыграть «Ворсклу» со счетом 1:0 благодаря позднему голу Александра Назаренко после того, как борьбу за мяч выиграл Эмиль Мустафаев.

Житомирская команда набрала 42 очка и занимает шестое место в таблице УПЛ. У полтавчан 30 пунктов и 8-е место.

Украинская Премьер-лига. 26 тур

«Полесье» – «Ворскла» – 1:0
Гол: Назаренко (80)

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Назаренко (Полесье).
По теме:
Сергей ШИЩЕНКО: «Полесье хочет в еврокубки. Это желание президента и фанов»
Обострение борьбы за еврокубки. Полесье вырвало победу у Ворсклы
Источник: Динамо не хочет продавать Супрягу в Днепр-1, это вопрос принципа
Полесье Житомир Ворскла Полтава Полесье - Ворскла видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля
Футбол | 29 апреля 2024, 12:00 0
Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля
Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля

27–28 апреля состоялись матчи 35-го тура чемпионата Англии 2023/24

Барселона – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 29 апреля 2024, 18:11 0
Барселона – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 29 апреля в 22:00 по Киеву

Не Довбик и не Беллингем. Кто лучший бомбардир Ла Лиги в 2024 году?
Футбол | 28.04.2024, 23:08
Не Довбик и не Беллингем. Кто лучший бомбардир Ла Лиги в 2024 году?
Не Довбик и не Беллингем. Кто лучший бомбардир Ла Лиги в 2024 году?
Анчелотти ставит под угрозу продление контракта с Луниным. Известны причины
Футбол | 29.04.2024, 07:12
Анчелотти ставит под угрозу продление контракта с Луниным. Известны причины
Анчелотти ставит под угрозу продление контракта с Луниным. Известны причины
Стало известно, сколько зарабатывают арбитры в Первой и Второй лигах
Футбол | 29.04.2024, 17:05
Стало известно, сколько зарабатывают арбитры в Первой и Второй лигах
Стало известно, сколько зарабатывают арбитры в Первой и Второй лигах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Во время матча, в котором играл Милевский, произошла массовая драка
ВИДЕО. Во время матча, в котором играл Милевский, произошла массовая драка
29.04.2024, 14:53 10
Футбол
Кто лучший голкипер? Обнародован рейтинг топ-10 лучших вратарей мира
Кто лучший голкипер? Обнародован рейтинг топ-10 лучших вратарей мира
29.04.2024, 03:23 4
Футбол
Довбика хочет купить титулованный клуб АПЛ. Жироне предложат большие деньги
Довбика хочет купить титулованный клуб АПЛ. Жироне предложат большие деньги
29.04.2024, 06:32 11
Футбол
Невероятная Коллинс выиграла 15-й матч подряд и красиво заткнула фаната
Невероятная Коллинс выиграла 15-й матч подряд и красиво заткнула фаната
28.04.2024, 21:25 3
Теннис
Миколенко рассказал о нефутбольном хобби. Оно не нравится его жене
Миколенко рассказал о нефутбольном хобби. Оно не нравится его жене
28.04.2024, 13:46 13
Футбол
Стали известны все участницы 1/8 финала престижного турнира в Мадриде
Стали известны все участницы 1/8 финала престижного турнира в Мадриде
29.04.2024, 00:15
Теннис
У Месси 1200 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?
У Месси 1200 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?
28.04.2024, 17:49 6
Футбол
ЧМ по хоккею. Украина выиграла второй матч на турнире
ЧМ по хоккею. Украина выиграла второй матч на турнире
28.04.2024, 22:11 11
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем