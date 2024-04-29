В матче чемпионата Украины «Полесье» на своем поле сумело обыграть «Ворсклу» со счетом 1:0 благодаря позднему голу Александра Назаренко после того, как борьбу за мяч выиграл Эмиль Мустафаев.

Житомирская команда набрала 42 очка и занимает шестое место в таблице УПЛ. У полтавчан 30 пунктов и 8-е место.

Украинская Премьер-лига. 26 тур

«Полесье» – «Ворскла» – 1:0

Гол: Назаренко (80)