Завершит игры 26-го тура украинской Премьер-Лиги поединок в Житомире, где «Полесье» будет принимать полтавскую «Ворсклу». На данный момент подопечные Сергея Шищенко занимают 6 место в турнирной таблице, отставая от «Днепра-1», который идет четвертым, на шесть очков. Поэтому в случае победы «Полесье» может приблизиться и к днепрянам, и к «Руху», расположившемуся на 5 позиции. Что касается «Ворсклы», то у нее 30 очков и 8 место.

Полесье

Житомирские футболисты весной выступают очень неровно, чередуя удачные матчи с просто провальными. После 20-го тура это привело к смене главного тренера, но и с приходом Сергея Шищенко большого прогресса пока не наблюдается (3 поражения, из них два с крупным счетом, при 2 победах). Тем не менее, запаса очков, набранных в первой половине сезона, сохраняют шансы для «Полесья» не только финишировать в верхней части турнирной таблицы, и продолжить борьбу за место в еврокубке на следующий сезон.

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В предыдущем туре «Полесье» играло в Киеве и уступило «Динамо» 0:3. В середине второго тайма на 63-й минуте гости остались в меньшинстве, так как с поля был удален защитник Василий Кравец. Причем он умудрился получить две желтые карточки с интервалом в две минуты. Впрочем, к тому времени хозяева поля уже вели с разницей в два мяча и на общем исходе поединка это никак не отразилось.

Понятно, что теперь Кравец не сможет помочь своей команде

А еще в матче с динамовцами травмировался защитник «Полесья» бразилец Тейлор. С учетом того, что еще один игрок основного состава форвард Филипп Будковский тоже пока находится на больничном, у тренерского штаба хозяев поля могут возникнуть серьезные проблемы с выбором исполнителей на предстоящий матч.

Ворскла

А вот у подопечных Сергея Долганского сейчас другие задачи. После выхода в финал Кубка Украины, наверняка все мысли связаны с тем, чтобы успешно подготовиться и провести главный матч сезона. Именно победа в кубковом поединке обеспечит «Ворскле» еврокубковую осень нынешнего года.

В чемпионате страны полтавская команда уже выше 7 места вряд ли поднимется, да и до зоны переходных матчей далековато. Так что здесь все основные вопросы решены. Кстати, как и «Полесье», «Ворскла» лучше провела первую половину турнира и именно запас очков позволяет ей держаться вверху. Ведь если посмотреть глубже, то в последний раз полтавчане выигрывали в 20-м туре у «Черноморца» 1:0, после чего четыре матча проиграли и только в одном сыграли вничью с «Кривбассом» 1:1.

Интересно, что незадолго до предстоящего матча появилась информация о том, что 19-летний защитник «Ворсклы» и молодежной сборной Украины Илья Крупский вскоре может перейти как раз в «Полесье». Учитывая это обстоятельство, будет любопытно, выйдет ли он в основе на игру в Житомире. Тем более, что предыдущий поединок с «Колосом» он пропускал из-за дисквалификации.

Статистика матчей

Матч первого круга в Полтаве неожиданно завершился победой дебютантов Премьер-Лиги со счетом 3:0. В житомирской команде тогда отличились Кушниренко, Макуана и Шастал. До этого соперники в элитном дивизионе Украины не встречались.

Ориентировочные составы:

«Полесье»: Бойко, Смоляков, Чоботенко, Шабанов, Михайличенко, Кушниренко, Танковский, Мустафаев, Назаренко, Козак, Луифер

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Павлюк, Хрипчук, Корниенко, Нестеренко, Мякушко, Челядин, Кане, Сиссоко, Ковталюк

Прогноз на противостояние:

Победа в этом матче больше нужна «Полесью», хотя «Ворскла» наверняка не намерена и дальше разбрасываться очками. Поэтому игра должна получится равной. Предположим ничью 1:1.

29 апреля, понедельник