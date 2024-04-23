Источник: Полесье заинтересовано летом усилиться футболистом Ворсклы

Житомирское «Полесье» заинтересовано летом усилиться футболистом «Ворсклы», сообщает журналист Игорь Бурбас.

Клуб из Житомира намерен приобрести Илью Крупского, трансферная стоимость которого оценивается в 400 тысяч долларов.

Полтавчане при фланговом защитнике рассчитывают выручить гораздо больше.

По слухам, в контракте 19-летнего футболиста прописана клаусула – 2 млн долларов.

В текущем сезоне Крупский сыграл 18 матчей УПЛ и 3 поединка Кубка Украины, без забитых голов.