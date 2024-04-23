Украина. Премьер лига23 апреля 2024, 22:23 | Обновлено 23 апреля 2024, 22:36
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Источник: Полесье заинтересовано летом усилиться футболистом Ворсклы
Илья Крупский может продолжить карьеру в житомирском клубе
23 апреля 2024, 22:23 | Обновлено 23 апреля 2024, 22:36
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Житомирское «Полесье» заинтересовано летом усилиться футболистом «Ворсклы», сообщает журналист Игорь Бурбас.
Клуб из Житомира намерен приобрести Илью Крупского, трансферная стоимость которого оценивается в 400 тысяч долларов.
Полтавчане при фланговом защитнике рассчитывают выручить гораздо больше.
По слухам, в контракте 19-летнего футболиста прописана клаусула – 2 млн долларов.
В текущем сезоне Крупский сыграл 18 матчей УПЛ и 3 поединка Кубка Украины, без забитых голов.
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