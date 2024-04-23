Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Полесье заинтересовано летом усилиться футболистом Ворсклы
Украина. Премьер лига
23 апреля 2024, 22:23 | Обновлено 23 апреля 2024, 22:36
252
0

Источник: Полесье заинтересовано летом усилиться футболистом Ворсклы

Илья Крупский может продолжить карьеру в житомирском клубе

23 апреля 2024, 22:23 | Обновлено 23 апреля 2024, 22:36
252
0
Источник: Полесье заинтересовано летом усилиться футболистом Ворсклы
ФК Ворскла. Илья Крупский

Житомирское «Полесье» заинтересовано летом усилиться футболистом «Ворсклы», сообщает журналист Игорь Бурбас.

Клуб из Житомира намерен приобрести Илью Крупского, трансферная стоимость которого оценивается в 400 тысяч долларов.

Полтавчане при фланговом защитнике рассчитывают выручить гораздо больше.

По слухам, в контракте 19-летнего футболиста прописана клаусула – 2 млн долларов.

В текущем сезоне Крупский сыграл 18 матчей УПЛ и 3 поединка Кубка Украины, без забитых голов.

По теме:
Источник: Лунин отклонил предложение Реала и может перейти в гранд АПЛ
ПСЖ готовит сумасшедшие деньги за вундеркинда из Барселоны
Назван лучший игрок Динамо в матче УПЛ с Полесьем
Илья Крупский Ворскла Полтава Полесье Житомир Игорь Бурбас трансферы трансферы УПЛ
Николай Степанюк Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Англии рассказали, планирует ли Челси летом продавать Мудрика
Футбол | 23 апреля 2024, 19:00 0
В Англии рассказали, планирует ли Челси летом продавать Мудрика
В Англии рассказали, планирует ли Челси летом продавать Мудрика

В лондонском клубе ожидают прогресса от украинца

Букмекеры назвали наиболее вероятный клуб, в который перейдет Судаков
Футбол | 23 апреля 2024, 18:42 16
Букмекеры назвали наиболее вероятный клуб, в который перейдет Судаков
Букмекеры назвали наиболее вероятный клуб, в который перейдет Судаков

По мнению аналитиков, следует ожидать перехода Судакова в «Наполи»

Лунин может остаться в запасе на следующий матч Реала. Известны причины
Футбол | 23.04.2024, 19:32
Лунин может остаться в запасе на следующий матч Реала. Известны причины
Лунин может остаться в запасе на следующий матч Реала. Известны причины
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Роналду выпал из топ-20
Футбол | 23.04.2024, 07:25
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Роналду выпал из топ-20
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Роналду выпал из топ-20
Букмекеры назвали еще одного неожиданного претендента на трансфер Довбика
Футбол | 23.04.2024, 03:55
Букмекеры назвали еще одного неожиданного претендента на трансфер Довбика
Букмекеры назвали еще одного неожиданного претендента на трансфер Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
22.04.2024, 21:31 2
Футбол
ВИДЕО. Моделирование: гол Ямала в ворота Лунина должен быть засчитан
ВИДЕО. Моделирование: гол Ямала в ворота Лунина должен быть засчитан
22.04.2024, 17:55 34
Футбол
Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
23.04.2024, 12:00
Футбол
Лунин или Куртуа? Анчелотти выбрал вратаря на решающие матчи сезона
Лунин или Куртуа? Анчелотти выбрал вратаря на решающие матчи сезона
22.04.2024, 00:07
Футбол
ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр
ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр
21.04.2024, 23:36 21
Футбол
Стало известно, сколько заработала Костюк за выход в финал в Штутгарте
Стало известно, сколько заработала Костюк за выход в финал в Штутгарте
21.04.2024, 22:15
Теннис
Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны
Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны
22.04.2024, 00:04 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем