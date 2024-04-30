Сергей ШИЩЕНКО: «Мы хотим более атакующий футбол»

Исполняющий обязанности главного тренера житомирского «Полесья» Сергей Шищенко поделился впечатлениями от победы своей команды в матче против «Ворсклы» (1:0).

«Это был очень тяжелый поединок, потому что у нас были определенные проблемы с составом. И я очень благодарен ребятам, которые не так много тренировались, но готовились к игре, вышли и показали сегодня уровень.

Спасибо болельщикам за поддержку. Очень тяжелая победа, но она нам была очень нужна. Аналитики подготовили нам материалы, как «Ворскла» играет последние матчи, и в этом анализе была информация, что «Ворскла» играет в 5 защитников. Потому мы готовились к этому, разбирали даже в перерыве на большом экране видео в раздевалке. Мы были готовы к этому.

Забитый гол — Саша оказался в правильном месте, но очень хорошо отработал Эмиль Мустафаев. Он выгрыз этот мяч и его заслуга тоже велика. Всей команды есть заслуга, сегодня была стая. Выпуская Ндукве, мы хотели добавить прессинг, чтобы защитники некомфортно себя чувствовали. Он старался, но перед этим долго болел, и я благодарен за те минуты, которые он провел. Фортюне тоже очень хорошо справился с позициями форварда, мы с ним общались об этом и прекрасно знали, что он может сыграть на позиции нападающего. Я доволен его отдачей и игрой.

Надеюсь, что на матч с «Зарей» будет лучшая кадровая ситуация, но вы видите, что все и ребята, выходящие на матч — они бьются до конца. Мы хотим более атакующий, более агрессивный футбол. Мы работаем над этим и очень хотим, чтобы болельщики наслаждались нашей игрой, – сказал Шищенко.