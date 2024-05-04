ВИДЕО. Довбик схватился за голову. Порту оформил дубль, забив 4-й Барсе
Жирона обыгрывает Барселону 4:2, испанский форвард забил на 75-й минуте
4 мая проходит матч 34-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Барселона».
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Поединок проходит на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.
❗️ ВИДЕО. Довбик схватился за голову. Порту оформил дубль, забив 4-й Барсе
До 65-й минут жиронцы уступали 1:2. Но вначале Артем Довбик отдал ассист на Порту, а уже на 67-й Мигель Гутьеррес забил 3-й гол в ворота «Барсы».
На этом хозяева не остановились. На 75-й Порту оформил дубль, забив невероятный гол. Довбик схватися за голову после того, как мяч попал в сетку.
ВИДЕО. Довбик схватился за голову. Порту оформил дубль, забив 4-й Барсе
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