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  4. ВИДЕО Левандовски забил пенальти Жироне. Сколько голов осталось до Довбика?
Испания
04 мая 2024, 20:25 | Обновлено 04 мая 2024, 20:40
1994
1

ВИДЕО Левандовски забил пенальти Жироне. Сколько голов осталось до Довбика?

Роберт вывел Барселону вперед на 45+2-й минуте в матче против жиронцев

04 мая 2024, 20:25 | Обновлено 04 мая 2024, 20:40
1994
1
ВИДЕО Левандовски забил пенальти Жироне. Сколько голов осталось до Довбика?
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

4 мая проходит матч 34-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Барселона».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Левандовски забил пенальти Жироне. Сколько голов осталось до Довбика?

На 45+2-й минуте игры звездный польский форвард гостей Роберт Левандовски реализовал пенальти.

Для Роберта это 17-й гол в текущем сезоне чемпионата Испании. Поляк вышел на третью строчку в списке бомбардиров Ла Лиги. Лидером является украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик, который, к слову, также отличился в это матче. На счету украинца 20 забитых голов.

ВИДЕО. Левандовски забил пенальти Жироне. Сколько голов осталось до Довбика?

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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ogdninja
Спорт юа, задрали эти  заголовки-кликбейты, раньше не было такого. Редактор поменялся, что ли
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