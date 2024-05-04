4 мая проходит матч 34-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Барселона».

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Поединок проходит на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Левандовски забил пенальти Жироне. Сколько голов осталось до Довбика?

На 45+2-й минуте игры звездный польский форвард гостей Роберт Левандовски реализовал пенальти.

Для Роберта это 17-й гол в текущем сезоне чемпионата Испании. Поляк вышел на третью строчку в списке бомбардиров Ла Лиги. Лидером является украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик, который, к слову, также отличился в это матче. На счету украинца 20 забитых голов.

ВИДЕО. Левандовски забил пенальти Жироне. Сколько голов осталось до Довбика?