У форварда Фиорентины Влаховича нашли коронавирус

«Фиорентина» официально объявила о том, что у форварда команды Душана Влаховича обнаружен коронавирус.

У самого 20-летнего серба сейчас нет никаких симптомов. Он находится у себя дома.

Сейчас в клубе началась проверка всех, кто мог иметь контакт с Влаховичем.

Для серба нынешний сезон является вторым в Серии А. На его счету 8 голов в 26 матчах за «Фиорентину» во всех турнирах.

Ранее коронавирус был обнаружен у четырех игроков «Сампдории».