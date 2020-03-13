У форварда Фиорентины Влаховича нашли коронавирус

«Фиорентина» официально объявила о том, что у форварда команды Душана Влаховича обнаружен коронавирус.
У самого 20-летнего серба сейчас нет никаких симптомов. Он находится у себя дома.
Сейчас в клубе началась проверка всех, кто мог иметь контакт с Влаховичем.
Для серба нынешний сезон является вторым в Серии А. На его счету 8 голов в 26 матчах за «Фиорентину» во всех турнирах.
Ранее коронавирус был обнаружен у четырех игроков «Сампдории».
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Источник — ФК Фиорентина
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