ОФИЦИАЛЬНО. Еще у четырех игроков Сампдории коронавирус

Вчера у форварда «Сампдории» Маноло Габбьядини нашли коронавирус.
Сегодня итальянский клуб официально объявил о том, что коронавирус еще у четырех игроков. Это Альбин Экдал, Омар Колли, Антонио Ла Гумина и Мортен Торсби.
Также коронавирус выявили у клубного врача Амадео Бальдари.
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Источник — ФК Сампдория
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