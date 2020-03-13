ОФИЦИАЛЬНО. Еще у четырех игроков Сампдории коронавирус

Также болезнь нашли у клубного врача

  • 13.03.2020 19:50
  • 1889 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Еще у четырех игроков Сампдории коронавирус

Вчера у форварда «Сампдории» Маноло Габбьядини нашли коронавирус.

Сегодня итальянский клуб официально объявил о том, что коронавирус еще у четырех игроков. Это Альбин Экдал, Омар Колли, Антонио Ла Гумина и Мортен Торсби.

Также коронавирус выявили у клубного врача Амадео Бальдари.

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Источник — ФК Сампдория

(13 голосов)

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Комментарии
    OKs100
    online
      OKs100, 13.03.2020 19:55
    +2
    Похоже, подобные новости мы будем слышать на всех спортивных и не спортивных сайтах...
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 13.03.2020 19:55
    +2
    Похоже, подобные новости мы будем слышать на всех спортивных и не спортивных сайтах...
    Ссылка
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