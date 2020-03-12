ОФИЦИАЛЬНО. У форварда Сампдории Габбьядини коронавирус

Клуб Серии А «Сампдория» объявил о том, что у форварда команды Маноло Габбьядини был обнаружен коронавирус.
Это второй зафиксированный случай коронавирус у игроков Серии А. Первым вчера стал защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани.
В нынешнем сезоне на счету Габбьядини 6 голов в 21 матче Серии А.
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Источник — ФК Сампдория
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