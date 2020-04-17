Чемпион мира по футболу умер от коронавируса

Бывший футболист национальной сборной Англии Норман Хантер, заразившийся коронавирусом, скончался в больнице. Об этом сообщается на официальном сайте «Лидс Юнайтед», за который Хантер выступал с 1962 по 1976 год.

Госпитализированный на прошлой неделе футболист умер утром 17 апреля. В этом году ему исполнилось бы 77 лет.

«Наш клуб опустошен новостью о смерти легенды «Лидса» Нормана Хантера в возрасте 76 лет», - говорится в сообщении.

В общей сложности Хантер провел 28 матчей за сборную Англии и был в команде, выигравшей чемпионат мира 1966 года.

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