4 мая проходит матч 34-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Барселона».

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Поединок проходит на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

ВИДЕО. Жирона переворачивает игру с Барселоной – 3:2! Довбик помог ассистом

До 65-й минут жиронцы уступали 1:2. Но вначале Артем Довбик отдал ассист на Порту, а уже на 67-й Мигель Гутьеррес забил 3-й гол в ворота «Барсы»!

ГОЛ! 2:2 Порту, 65 мин.

ГОЛ! 3:2 Гутьеррес, 67 мин.