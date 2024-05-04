Испания04 мая 2024, 21:08 | Обновлено 04 мая 2024, 21:22
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ВИДЕО. Жирона переворачивает игру с Барселоной – 3:2! Довбик помог ассистом
С передачи Артема забил Порту, Гутьеррес забил 3-й для жиронцев
04 мая 2024, 21:08 | Обновлено 04 мая 2024, 21:22
1918
0
4 мая проходит матч 34-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Барселона».
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Поединок проходит на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.
ВИДЕО. Жирона переворачивает игру с Барселоной – 3:2! Довбик помог ассистом
До 65-й минут жиронцы уступали 1:2. Но вначале Артем Довбик отдал ассист на Порту, а уже на 67-й Мигель Гутьеррес забил 3-й гол в ворота «Барсы»!
ГОЛ! 2:2 Порту, 65 мин.
ГОЛ! 3:2 Гутьеррес, 67 мин.
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