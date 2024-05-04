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  4. ВИДЕО. Жирона переворачивает игру с Барселоной – 3:2! Довбик помог ассистом
Испания
04 мая 2024, 21:08 | Обновлено 04 мая 2024, 21:22
1918
0

ВИДЕО. Жирона переворачивает игру с Барселоной – 3:2! Довбик помог ассистом

С передачи Артема забил Порту, Гутьеррес забил 3-й для жиронцев

04 мая 2024, 21:08 | Обновлено 04 мая 2024, 21:22
1918
0
ВИДЕО. Жирона переворачивает игру с Барселоной – 3:2! Довбик помог ассистом
Getty Images/Global Images Ukraine

4 мая проходит матч 34-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Барселона».

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Поединок проходит на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

ВИДЕО. Жирона переворачивает игру с Барселоной – 3:2! Довбик помог ассистом

До 65-й минут жиронцы уступали 1:2. Но вначале Артем Довбик отдал ассист на Порту, а уже на 67-й Мигель Гутьеррес забил 3-й гол в ворота «Барсы»!

ГОЛ! 2:2 Порту, 65 мин.

ГОЛ! 3:2 Гутьеррес, 67 мин.

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видео голов и обзор Жирона Барселона Барселона - Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Артем Довбик Кристиан Португес Мигель Гутьеррес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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