Экс-президент Марселя Диуф умер от коронавируса

Бывший президент «Марселя» Папе Диуф скончался на 69-м году жизни.
Причина смерти - заболевание, вызванное вирусом COVID-19. 30 марта Диуф был доставлен в больницу Дакара (Сенегал), ему оказали помощь, но спасти не смогли.
Диуф был президентом «Марселя» с 2005 по 2009 год. Он также был футбольным агентом.
Напомним, что в мире зафиксировано более 850 тысяч зараженных коронавирусом.
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Источник — La Provence
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