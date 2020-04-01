Экс-президент Марселя Диуф умер от коронавируса

Бывший президент «Марселя» Папе Диуф скончался на 69-м году жизни.

Причина смерти - заболевание, вызванное вирусом COVID-19. 30 марта Диуф был доставлен в больницу Дакара (Сенегал), ему оказали помощь, но спасти не смогли.

Диуф был президентом «Марселя» с 2005 по 2009 год. Он также был футбольным агентом.

Напомним, что в мире зафиксировано более 850 тысяч зараженных коронавирусом.