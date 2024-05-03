Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Почему никто не говорит об этом? Фаны Челси смакуют суперпас Мудрика
Англия
03 мая 2024, 02:22 | Обновлено 03 мая 2024, 02:49
236
0

ВИДЕО. Почему никто не говорит об этом? Фаны Челси смакуют суперпас Мудрика

«Пенсионеры» вместе с Михаилом обыграли «Тоттенхэм» 2:0 в перенесенном матче АПЛ

03 мая 2024, 02:22 | Обновлено 03 мая 2024, 02:49
236
0
ВИДЕО. Почему никто не говорит об этом? Фаны Челси смакуют суперпас Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

2 мая состоялся перенесенный матч 26-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между лондонскими командами «Челси» и «Тоттенхэм». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «синих».

Украинский вингер хозяев поля Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и отыграл 75 минут, после чего был заменен на Чезаре Казадеи.

❗️ ВИДЕО. Почему никто не говорит об этом? Фаны Челси смакуют суперпас Мудрика

На старте поединка украинец выдал суперпас шведой на форварда «пенсионеров» Николаса Джексона. Сенегалец, к сожалению, не сумел реализовать момент.

В Twitter один из фанатов «Челси» опубликовал видео паса Михаила и подписал пост:

SPE: «Почему об этом пасе от Мудрика никто не говорит??»

ВИДЕО. Почему никто не говорит об этом? Фаны Челси смакуют суперпас Мудрика

По теме:
Мудрик – лучший в составе Челси против Тоттенхэма в важном показателе
Лутон Таун – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ВИДЕО. 12 лет назад был забит один из самых необычных голов в истории АПЛ
Николас Джексон видео Михаил Мудрик Челси Ньюкасл Челси - Ньюкасл Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу фанаты болельщики реакция болельщиков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Потенциально договорной матч Металлист - Кремень. Игрок прошел детектор лжи
Футбол | 02 мая 2024, 17:51 18
Потенциально договорной матч Металлист - Кремень. Игрок прошел детектор лжи
Потенциально договорной матч Металлист - Кремень. Игрок прошел детектор лжи

Также проверку прошли тренер и директор клуба

Экс-вратарь Реала: «Мало кто думал, что Лунин окажется таким игроком»
Футбол | 02 мая 2024, 16:13 0
Экс-вратарь Реала: «Мало кто думал, что Лунин окажется таким игроком»
Экс-вратарь Реала: «Мало кто думал, что Лунин окажется таким игроком»

Каньисарес не ожидал, что Лунин будет играть на таком уровне

Будет скандал? В сборную Украины не приедут лидеры
Волейбол | 02.05.2024, 09:31
Будет скандал? В сборную Украины не приедут лидеры
Будет скандал? В сборную Украины не приедут лидеры
Рома – Байер – 0:2. Алонсо в шаге от финала. Видео голов и обзор матча
Футбол | 03.05.2024, 00:37
Рома – Байер – 0:2. Алонсо в шаге от финала. Видео голов и обзор матча
Рома – Байер – 0:2. Алонсо в шаге от финала. Видео голов и обзор матча
Куртуа или Кепа. Лунин точно не сыграет в следующем матче Реала в Ла Лиге?
Футбол | 02.05.2024, 04:34
Куртуа или Кепа. Лунин точно не сыграет в следующем матче Реала в Ла Лиге?
Куртуа или Кепа. Лунин точно не сыграет в следующем матче Реала в Ла Лиге?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти признался, почему заменил суперзвезду Реала на 75-й минуте
Анчелотти признался, почему заменил суперзвезду Реала на 75-й минуте
01.05.2024, 00:36
Футбол
Роналду после 30 лет забил 424 гола. Сколько у Месси?
Роналду после 30 лет забил 424 гола. Сколько у Месси?
01.05.2024, 23:38
Футбол
Германия будет представлена 5 клубами в ЛЧ. Попадет ли Шахтер в основу?
Германия будет представлена 5 клубами в ЛЧ. Попадет ли Шахтер в основу?
02.05.2024, 06:40 59
Футбол
Стала известна оценка Лунина за топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал
Стала известна оценка Лунина за топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал
01.05.2024, 00:36 2
Футбол
Стали известны все полуфиналистки престижного турнира в Мадриде
Стали известны все полуфиналистки престижного турнира в Мадриде
01.05.2024, 22:26 2
Теннис
Бавария – Реал – 2:2. Заруба в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Бавария – Реал – 2:2. Заруба в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
01.05.2024, 00:30 1
Футбол
Анчелотти оценил безумный матч с Баварией, в котором Лунин пропустил дважды
Анчелотти оценил безумный матч с Баварией, в котором Лунин пропустил дважды
01.05.2024, 07:26
Футбол
Куртуа прокомментировал гол Баварии, который Лунин пропустил в ближний угол
Куртуа прокомментировал гол Баварии, который Лунин пропустил в ближний угол
01.05.2024, 07:22 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем