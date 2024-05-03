ВИДЕО. Почему никто не говорит об этом? Фаны Челси смакуют суперпас Мудрика
«Пенсионеры» вместе с Михаилом обыграли «Тоттенхэм» 2:0 в перенесенном матче АПЛ
2 мая состоялся перенесенный матч 26-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между лондонскими командами «Челси» и «Тоттенхэм». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «синих».
Украинский вингер хозяев поля Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и отыграл 75 минут, после чего был заменен на Чезаре Казадеи.
❗️ ВИДЕО. Почему никто не говорит об этом? Фаны Челси смакуют суперпас Мудрика
На старте поединка украинец выдал суперпас шведой на форварда «пенсионеров» Николаса Джексона. Сенегалец, к сожалению, не сумел реализовать момент.
В Twitter один из фанатов «Челси» опубликовал видео паса Михаила и подписал пост:
SPE: «Почему об этом пасе от Мудрика никто не говорит??»
ВИДЕО. Почему никто не говорит об этом? Фаны Челси смакуют суперпас Мудрика
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