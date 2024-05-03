ВИДЕО. Мудрик покидал поле в матче против Тоттенхэма под овации болельщиков
Михаил помог «Челси» обыграть «шпор» со счетом 2:0 в перенесенном поединке АПЛ
2 мая состоялся перенесенный матч 26-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между лондонскими командами «Челси» и «Тоттенхэм». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «синих».
Украинский вингер хозяев поля Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и отыграл 75 минут, после чего был заменен на Чезаре Казадеи.
Статистический портал WhoScored поставил Мудрику достаточно высокую оценку – 7.4.
После замены Михаила фанаты «Челси» аплодировали украинцу за его игру в этом поединке.
ВИДЕО. Мудрик покидал поле в матче против Тоттенхэма под овации болельщиков
Mudryk got a standing ovation 👏— 🌊 (@Vintage_Cfc) May 2, 2024
pic.twitter.com/w4ZfPRFCpX
More of Mudryk being subbed … pic.twitter.com/j69i0VvSEa— CFC Cathy (@CFCCath) May 2, 2024
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