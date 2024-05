2 мая состоялся перенесенный матч 26-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между лондонскими командами «Челси» и «Тоттенхэм». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «синих».

Украинский вингер хозяев поля Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и отыграл 75 минут, после чего был заменен на Чезаре Казадеи.

Статистический портал WhoScored поставил Мудрику достаточно высокую оценку – 7.4.

После замены Михаила фанаты «Челси» аплодировали украинцу за его игру в этом поединке.

ВИДЕО. Мудрик покидал поле в матче против Тоттенхэма под овации болельщиков

Mudryk got a standing ovation 👏 pic.twitter.com/w4ZfPRFCpX

More of Mudryk being subbed … pic.twitter.com/j69i0VvSEa