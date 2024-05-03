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Англия
03 мая 2024, 01:51 | Обновлено 03 мая 2024, 01:52
731
0

ВИДЕО. Мудрик покидал поле в матче против Тоттенхэма под овации болельщиков

Михаил помог «Челси» обыграть «шпор» со счетом 2:0 в перенесенном поединке АПЛ

03 мая 2024, 01:51 | Обновлено 03 мая 2024, 01:52
731
0
ВИДЕО. Мудрик покидал поле в матче против Тоттенхэма под овации болельщиков
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

2 мая состоялся перенесенный матч 26-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между лондонскими командами «Челси» и «Тоттенхэм». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «синих».

Украинский вингер хозяев поля Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и отыграл 75 минут, после чего был заменен на Чезаре Казадеи.

Статистический портал WhoScored поставил Мудрику достаточно высокую оценку – 7.4.

После замены Михаила фанаты «Челси» аплодировали украинцу за его игру в этом поединке.

ВИДЕО. Мудрик покидал поле в матче против Тоттенхэма под овации болельщиков

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Михаил Мудрик видео фанаты болельщики Челси Тоттенхэм Челси - Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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