Ингулец – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 1 марта
1 марта, в субботу, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют «Ингулец» (Петрово) и «Кривбасс» (Кривой Рог).
Поединок пройдет на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Сергей Задиран из Киевской области.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Ингулец – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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