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Украина. Премьер лига
27 февраля 2025, 18:50 |
116
0

Ингулец – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 1 марта

27 февраля 2025, 18:50 |
116
0
Ингулец – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

1 марта, в субботу, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют «Ингулец» (Петрово) и «Кривбасс» (Кривой Рог).

Поединок пройдет на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Сергей Задиран из Киевской области.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Ингулец – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ингулец – Кривбасс
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Трансляция матча В эфире

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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