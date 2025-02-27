Шахтер Донецк

01.03.2025 18:00 - : -
Украина. Премьер лига27 февраля 2025, 16:28 |
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Шахтер – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
1 марта состоится матч 19-го тура УПЛ
27 февраля 2025, 16:28 |
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В субботу, 1 марта, в 18:00 состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Шахтер» и «Александрия».
Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Николай Балакин из Киевской области.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Шахтер – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Шахтер – АлександрияСмотреть трансляцию
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