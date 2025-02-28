Карло ФОРМОЗА: «Газон на стадионе Полесья лучше, чем на Сан-Сиро»

Посол Италии в Украине Карло Формоза во время своей рабочей поездки посетил Житомирскую область, где ознакомился с инфраструктурой футбольного клуба «Полесье».

Чиновник был восхищен уровнем спортивных объектов в украинском клубе и отметил развитие футбола даже во время войны. Отдельно Формоза отметил качество газона на стадионе житомирского клуба:

««Отдельно хочу выделить качество газона. Использована самая современная технология. Качество газона на стадионе ФК «Полесье» лучше газона на «Сан-Сиро», – заявил итальянец.

Ранее главный тренер «Полесья» Имад Ашур в эксклюзивном интервью рассказал о развитии и планах житомирского клуба.