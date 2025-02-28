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  4. Карло ФОРМОЗА: «Газон на стадионе Полесья лучше, чем на Сан-Сиро»
Украина. Премьер лига
28 февраля 2025, 13:21 |
288
0

Карло ФОРМОЗА: «Газон на стадионе Полесья лучше, чем на Сан-Сиро»

Посол Италии в Украине посетил Житомирскую область

28 февраля 2025, 13:21 |
288
0
Карло ФОРМОЗА: «Газон на стадионе Полесья лучше, чем на Сан-Сиро»
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Полесье

Посол Италии в Украине Карло Формоза во время своей рабочей поездки посетил Житомирскую область, где ознакомился с инфраструктурой футбольного клуба «Полесье».

Чиновник был восхищен уровнем спортивных объектов в украинском клубе и отметил развитие футбола даже во время войны. Отдельно Формоза отметил качество газона на стадионе житомирского клуба:

««Отдельно хочу выделить качество газона. Использована самая современная технология. Качество газона на стадионе ФК «Полесье» лучше газона на «Сан-Сиро», – заявил итальянец.

Ранее главный тренер «Полесья» Имад Ашур в эксклюзивном интервью рассказал о развитии и планах житомирского клуба.

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Николай Титюк Источник: ФК Полесье
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