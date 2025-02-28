ФОТО. Милота дня. Звездный футболист в малышкой в руках умилил всех
Илкай Гюндоган – любящий отец
Жена футболиста «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана, Сара Гюндоган, поделилась трогательным снимком, на котором он держит новорождённую девочку – Эллу Гюндоган.
Несмотря на плотный график, Илкай находит время для роли любящего отца.
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На фото он в чёрном спортивном костюме и кепке, нежно держит малышку в руках.
Фанаты Сары в соцсетях были тронуты и выразили тёплые слова семье Гюндоганов.
Напомним, что пара также воспитывает мальчика Кайса.
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