ФОТО. Милота дня. Звездный футболист в малышкой в руках умилил всех

Жена футболиста «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана, Сара Гюндоган, поделилась трогательным снимком, на котором он держит новорождённую девочку – Эллу Гюндоган.

Несмотря на плотный график, Илкай находит время для роли любящего отца.

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На фото он в чёрном спортивном костюме и кепке, нежно держит малышку в руках.

Фанаты Сары в соцсетях были тронуты и выразили тёплые слова семье Гюндоганов.

Напомним, что пара также воспитывает мальчика Кайса.