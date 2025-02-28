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28 февраля 2025, 01:06 |
156
0

ФОТО. Милота дня. Звездный футболист в малышкой в руках умилил всех

Илкай Гюндоган – любящий отец

28 февраля 2025, 01:06 |
156
0
ФОТО. Милота дня. Звездный футболист в малышкой в руках умилил всех
Instagram. Илкай Гюндоган с детьми

Жена футболиста «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана, Сара Гюндоган, поделилась трогательным снимком, на котором он держит новорождённую девочку – Эллу Гюндоган.

Несмотря на плотный график, Илкай находит время для роли любящего отца.

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На фото он в чёрном спортивном костюме и кепке, нежно держит малышку в руках.

Фанаты Сары в соцсетях были тронуты и выразили тёплые слова семье Гюндоганов.

Напомним, что пара также воспитывает мальчика Кайса.

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фото lifestyle Илкай Гюндоган Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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