Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мешает один человек. Известно, почему Месси не вернется в Барселону
Испания
27 февраля 2025, 17:28 |
1425
4

Мешает один человек. Известно, почему Месси не вернется в Барселону

Возвращения не будет, пока Лапорта остается президентом

27 февраля 2025, 17:28 |
1425
4
Мешает один человек. Известно, почему Месси не вернется в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

По информации известного журналиста Гильема Балаге, форвард Лионель Месси не вернется в Барселону, пока президентом клуба является Жоан Лапорта.

Аргентинец покинул команду как раз при Лапорте, с которым у легенды каталонского клуба сложились непростые отношения – стороны не договорились о контракте.

Сейчас Месси выступает за команду МЛС Интер Майами, а руководство не против продлить контракт, который истекает в декабре 2025 года.

Ранее сообщалось, что менеджмент Барселоны мечтает вернуть Месси в команду и приурочить это к долгожданному открытию нового стадиона.

По теме:
Барселона – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ашур признался, сколько Полесье получило от клуба MLS за трансфер Смолякова
Разрешат уйти. Лилль готов продать одного из ключевых игроков
Лионель Месси Барселона Интер Майами трансферы трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Бражко и Динамо приняли решение после сорванного трансфера
Футбол | 26 февраля 2025, 18:31 27
ОФИЦИАЛЬНО. Бражко и Динамо приняли решение после сорванного трансфера
ОФИЦИАЛЬНО. Бражко и Динамо приняли решение после сорванного трансфера

Владимир продлил контракт с киевским клубом

Пляжный гандбол. Украинцы узнали соперников на Евро-2025
Другие виды | 27 февраля 2025, 12:57 4
Пляжный гандбол. Украинцы узнали соперников на Евро-2025
Пляжный гандбол. Украинцы узнали соперников на Евро-2025

Состоялась жеребьевка Евро-2025 и Евро-2025 U-17

ОФИЦИАЛЬНО. Молодой аргентинец перешел в Манчестер Сити
Футбол | 27.02.2025, 15:15
ОФИЦИАЛЬНО. Молодой аргентинец перешел в Манчестер Сити
ОФИЦИАЛЬНО. Молодой аргентинец перешел в Манчестер Сити
ФОТО. Украинский футболист встречается с замужней секс-бомбой. Кто он?
Футбол | 26.02.2025, 20:24
ФОТО. Украинский футболист встречается с замужней секс-бомбой. Кто он?
ФОТО. Украинский футболист встречается с замужней секс-бомбой. Кто он?
Настоящий герой. Известна оценка Лунина за матч против Реала Сосьедад
Футбол | 27.02.2025, 02:39
Настоящий герой. Известна оценка Лунина за матч против Реала Сосьедад
Настоящий герой. Известна оценка Лунина за матч против Реала Сосьедад
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DaVinci
От тільки Ляпорта зараз всім силами вертає Барсу в топи і шукає шляхи підписання гарних гравців і тренерів, а гном буде по полю ходити і контракт просити
Ответить
0
Saar
ТА Й ПІШОВ ВІН, ТОЙ МЕСЯ
Ответить
0
Serhii P.
Якась качка, навіщо Мессі в "Барселоні"? Там зараз колектив якісних молодих виконавців, присутність підстаркуватого "папіка" Мессі піде лише на шкоду.
Ответить
0
Falko
Звичайно, РЕАЛьна качка. Нормальні в них стосунки. Й обом було би вигідне це повернення, хоч би й "на хвилинку". Просто нема куди, всі кошерні місця зайняті ;)
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
26.02.2025, 01:18 1
Бокс
Легендарное возвращение. Месси уйдет в аренду в европейский гранд
Легендарное возвращение. Месси уйдет в аренду в европейский гранд
26.02.2025, 07:53 11
Футбол
Британский журналист: «Боюсь, теперь увидим, насколько Забарный хорош»
Британский журналист: «Боюсь, теперь увидим, насколько Забарный хорош»
26.02.2025, 10:32 4
Футбол
Вторая победа в Лиге наций. Сборная Украины обыграла Хорватию
Вторая победа в Лиге наций. Сборная Украины обыграла Хорватию
25.02.2025, 20:57 9
Футбол
Для Кличко нашли соперника. Их бой заполнит стадион
Для Кличко нашли соперника. Их бой заполнит стадион
27.02.2025, 07:46 1
Бокс
Как выглядит таблица УПЛ после 18-го тура. Расписание следующих матчей
Как выглядит таблица УПЛ после 18-го тура. Расписание следующих матчей
26.02.2025, 08:42 1
Футбол
Аль-Шейх анонсировал бой за титул абсолютного чемпиона мира. Есть условие
Аль-Шейх анонсировал бой за титул абсолютного чемпиона мира. Есть условие
26.02.2025, 03:07 1
Бокс
ФОТО. Реал без слов описал игру Лунина в полуфинальном матче Кубка Испании
ФОТО. Реал без слов описал игру Лунина в полуфинальном матче Кубка Испании
27.02.2025, 08:22 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем