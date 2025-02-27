Мешает один человек. Известно, почему Месси не вернется в Барселону
Возвращения не будет, пока Лапорта остается президентом
По информации известного журналиста Гильема Балаге, форвард Лионель Месси не вернется в Барселону, пока президентом клуба является Жоан Лапорта.
Аргентинец покинул команду как раз при Лапорте, с которым у легенды каталонского клуба сложились непростые отношения – стороны не договорились о контракте.
Сейчас Месси выступает за команду МЛС Интер Майами, а руководство не против продлить контракт, который истекает в декабре 2025 года.
Ранее сообщалось, что менеджмент Барселоны мечтает вернуть Месси в команду и приурочить это к долгожданному открытию нового стадиона.
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