Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зинченко приготовиться. Арсенал планирует попрощаться с 11 футболистами
Англия
28 февраля 2025, 13:41 |
722
2

Зинченко приготовиться. Арсенал планирует попрощаться с 11 футболистами

Микель Артета собирается провести масштабную трансферную кампанию

28 февраля 2025, 13:41 |
722
2
Зинченко приготовиться. Арсенал планирует попрощаться с 11 футболистами
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Лондонский «Арсенал» планирует провести масштабную трансферную кампанию летом 2025 года, во время которой руководство «канониров» может попрощаться с 11 футболистами.

Среди тех, кто рискует покинуть лондонский клуб – футболисты, у которых заканчиваются контракты, а также те игроки, кто не оправдал ожиданий тренерского штаба во главе с Микелем Артетой.

Сообщается, что защитник Александр Зинченко не рассматривается в качестве футболиста основной обоймы из-за высокой конкуренции. Наставник «Арсенала» рассчитывает на Риккардо Калафьори, Юрриена Тимбера и Льюиса Майлза-Скелли.

Руководство «канониров» считает, что продажа 28-летнего украинского футболиста будет оправданной, поскольку за него можно выручить неплохие средства, а сам Зинченко мог бы усилить много клубов в топовых чемпионатах Европы.

В текущем сезоне украинский защитник провел 15 матчей во всех турнирах, однако результативными действиями отличиться не сумел. «Арсенал» набрал 54 балла и занимает второе место в чемпионате.

По теме:
«Нужен вызов». Форвард Манчестер Сити рассказал о своем уходе из клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал контракт с 26-летним бразильцем
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший вингер Милана переехал в экзотический чемпионат
Арсенал Лондон Микель Артета Юрриен Тимбер Александр Зинченко Майлз Льюис-Скелли Риккардо Калафьори трансферы трансферы АПЛ
Николай Титюк Источник: Football London
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Терпение Флика закончилось. Барселона может попрощаться со звездой
Футбол | 27 февраля 2025, 22:39 0
Терпение Флика закончилось. Барселона может попрощаться со звездой
Терпение Флика закончилось. Барселона может попрощаться со звездой

Ханс-Дитер Флик недоволен Жюлем Кунде

Мешает один человек. Известно, почему Месси не вернется в Барселону
Футбол | 28 февраля 2025, 00:45 6
Мешает один человек. Известно, почему Месси не вернется в Барселону
Мешает один человек. Известно, почему Месси не вернется в Барселону

Возвращения не будет, пока Лапорта остается президентом

Рому с Довбиком может возглавить лучший тренер в истории Лиги чемпионов
Футбол | 28.02.2025, 09:30
Рому с Довбиком может возглавить лучший тренер в истории Лиги чемпионов
Рому с Довбиком может возглавить лучший тренер в истории Лиги чемпионов
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Александрия
Футбол | 28.02.2025, 11:34
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Александрия
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Александрия
Ему желали смерти. Сенсация Реала отказался продлевать контракт с клубом
Футбол | 28.02.2025, 12:33
Ему желали смерти. Сенсация Реала отказался продлевать контракт с клубом
Ему желали смерти. Сенсация Реала отказался продлевать контракт с клубом
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Harun Bakircioğlu
У него еще год контракта, опять чьи-то влажные фантазии.
Ответить
0
Перець
та всім вже давно
 пох
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Настоящий герой. Известна оценка Лунина за матч против Реала Сосьедад
Настоящий герой. Известна оценка Лунина за матч против Реала Сосьедад
27.02.2025, 02:39 2
Футбол
Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда
Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда
27.02.2025, 08:26 23
Футбол
Падение суперзвезды, где Усик? Новый рейтинг лучших боксеров от The Ring
Падение суперзвезды, где Усик? Новый рейтинг лучших боксеров от The Ring
27.02.2025, 09:30 1
Бокс
Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
27.02.2025, 09:05 5
Бокс
Наставник Бенфики определился с основным вратарем на остаток сезона
Наставник Бенфики определился с основным вратарем на остаток сезона
26.02.2025, 12:57 2
Футбол
Британский журналист: «Боюсь, теперь увидим, насколько Забарный хорош»
Британский журналист: «Боюсь, теперь увидим, насколько Забарный хорош»
26.02.2025, 10:32 5
Футбол
«Баколе не успевал за Усиком». Украинский боксер – о спаррингах чемпиона
«Баколе не успевал за Усиком». Украинский боксер – о спаррингах чемпиона
26.02.2025, 17:37
Бокс
На жизнь заработала. Свитолина рассказала, чем займется после карьеры
На жизнь заработала. Свитолина рассказала, чем займется после карьеры
27.02.2025, 13:38 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем