Зинченко приготовиться. Арсенал планирует попрощаться с 11 футболистами

Лондонский «Арсенал» планирует провести масштабную трансферную кампанию летом 2025 года, во время которой руководство «канониров» может попрощаться с 11 футболистами.

Среди тех, кто рискует покинуть лондонский клуб – футболисты, у которых заканчиваются контракты, а также те игроки, кто не оправдал ожиданий тренерского штаба во главе с Микелем Артетой.

Сообщается, что защитник Александр Зинченко не рассматривается в качестве футболиста основной обоймы из-за высокой конкуренции. Наставник «Арсенала» рассчитывает на Риккардо Калафьори, Юрриена Тимбера и Льюиса Майлза-Скелли.

Руководство «канониров» считает, что продажа 28-летнего украинского футболиста будет оправданной, поскольку за него можно выручить неплохие средства, а сам Зинченко мог бы усилить много клубов в топовых чемпионатах Европы.

В текущем сезоне украинский защитник провел 15 матчей во всех турнирах, однако результативными действиями отличиться не сумел. «Арсенал» набрал 54 балла и занимает второе место в чемпионате.