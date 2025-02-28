Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оболонь – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Оболонь
28.02.2025 13:00 - : -
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 февраля 2025, 07:34 | Обновлено 28 февраля 2025, 07:35
21
0

Оболонь – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 февраля в 13:00 состоится матч 19-го тура УПЛ

28 февраля 2025, 07:34 | Обновлено 28 февраля 2025, 07:35
21
0
Оболонь – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В пятницу, 28 февраля, в 13:00 состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Полесье».

Команды встретятся на стадионе «Оболонь Арена» в городе Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Оболонь – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Оболонь – Полесье
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Полесье
Ворскла – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Оболонь – Полесье. Текстовая трансляция матча
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир смотреть онлайн Оболонь Киев Оболонь - Полесье
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Оболонь – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 28 февраля 2025, 07:28 0
Оболонь – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Оболонь – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Сергей Шищенко поведет свою нынешнюю команду против бывшей

Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда
Футбол | 27 февраля 2025, 08:26 23
Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда
Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда

За Виктором продолжают следить «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед»

Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
Бокс | 27.02.2025, 09:05
Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
Будет новая попытка. Трабзонспор готов отдать большие деньги за Бондаренко
Футбол | 27.02.2025, 09:45
Будет новая попытка. Трабзонспор готов отдать большие деньги за Бондаренко
Будет новая попытка. Трабзонспор готов отдать большие деньги за Бондаренко
ФОТО. Колб досрочно завершили четвертьфинал на своем первом пятисотнике
Теннис | 28.02.2025, 01:55
ФОТО. Колб досрочно завершили четвертьфинал на своем первом пятисотнике
ФОТО. Колб досрочно завершили четвертьфинал на своем первом пятисотнике
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не оправдали ожиданий. Перес решил продать 3 игрока Реала
Не оправдали ожиданий. Перес решил продать 3 игрока Реала
26.02.2025, 11:15 2
Футбол
До юбилея не дожили шестеро. Хоккейный Сокол отмечает 40-летие бронзы
До юбилея не дожили шестеро. Хоккейный Сокол отмечает 40-летие бронзы
26.02.2025, 01:46 5
Хоккей
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
26.02.2025, 02:20
Футбол
ФОТО. Реал без слов описал игру Лунина в полуфинальном матче Кубка Испании
ФОТО. Реал без слов описал игру Лунина в полуфинальном матче Кубка Испании
27.02.2025, 08:22 2
Футбол
Назван лучший вратарь в мире. Есть ли украинцы в топ-10?
Назван лучший вратарь в мире. Есть ли украинцы в топ-10?
26.02.2025, 21:22 5
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после 18-го тура. Расписание следующих матчей
Как выглядит таблица УПЛ после 18-го тура. Расписание следующих матчей
26.02.2025, 08:42 1
Футбол
Это был только разогрев. Барселона забила 4 гола, но не победила Атлетико
Это был только разогрев. Барселона забила 4 гола, но не победила Атлетико
26.02.2025, 00:38 14
Футбол
Аль-Шейх анонсировал бой за титул абсолютного чемпиона мира. Есть условие
Аль-Шейх анонсировал бой за титул абсолютного чемпиона мира. Есть условие
26.02.2025, 03:07 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем