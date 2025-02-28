В пятницу, 28 февраля, в 13:00 состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Полесье».

Команды встретятся на стадионе «Оболонь Арена» в городе Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Оболонь – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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