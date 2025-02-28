ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал контракт с 26-летним бразильцем

Участник Украинской Премьер-лиги, «Колос» Ковалевка, официально приобрел 26-летнего бразильского полузащитника Элиаса Теллеса.

Клубный телеграмм-канал отметил, что футболист заключил соглашение с украинским коллективом на 2.5 года. Сумма трансфера и зарплата игрока не разглашается.

Большую часть своей жизни Элиас провел в местных чемпионатах Бразилии. Летом 2024 года Теллес сделал важный шаг, когда покинул родину и присоединился к клубу «Приморье» из Словении. За первые полгода в команде полузащитник отыграл 19 матчей, в которых результативными действиями не отличался.

В турнирной таблице УПЛ «Колос» занимает 11-ю строчку. На счету коллектива из Ковалевки всего 18 зачетных баллов.