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26 февраля 2025, 20:24 |
1456
0

ФОТО. Украинский футболист встречается с замужней секс-бомбой. Кто он?

Необычная история для украинской Премьер-лиги...

26 февраля 2025, 20:24 |
1456
0
ФОТО. Украинский футболист встречается с замужней секс-бомбой. Кто он?
Instagram. Даниил Алефиренко

Форвард «Колоса» Даниил Алефиренко привлёк внимание, опубликовав свежее фото в Instagram.

На снимке футболист позирует с очаровательной блондинкой, которая состоит в браке.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Известно, что в сентябре прошлого года девушка приняла предложение руки и сердца от другого мужчины и открыто рассказывала об этом в соцсетях.

Несмотря на то, что в её профиле до сих пор указан статус замужней, комментарии намекают на начало её отношений с Данилом только в январе этого года.

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фото lifestyle Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Даниил Алефиренко девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
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