ФОТО. Украинский футболист встречается с замужней секс-бомбой. Кто он?
Необычная история для украинской Премьер-лиги...
Форвард «Колоса» Даниил Алефиренко привлёк внимание, опубликовав свежее фото в Instagram.
На снимке футболист позирует с очаровательной блондинкой, которая состоит в браке.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Известно, что в сентябре прошлого года девушка приняла предложение руки и сердца от другого мужчины и открыто рассказывала об этом в соцсетях.
Несмотря на то, что в её профиле до сих пор указан статус замужней, комментарии намекают на начало её отношений с Данилом только в январе этого года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карло Анчелотти снова доверяет украинцу в кубковой игре
Джанни Инфантино встретится с IFAB 1 марта в шотландском Глазго