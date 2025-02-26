ФОТО. Украинский футболист встречается с замужней секс-бомбой. Кто он?

Форвард «Колоса» Даниил Алефиренко привлёк внимание, опубликовав свежее фото в Instagram.

На снимке футболист позирует с очаровательной блондинкой, которая состоит в браке.

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Известно, что в сентябре прошлого года девушка приняла предложение руки и сердца от другого мужчины и открыто рассказывала об этом в соцсетях.

Несмотря на то, что в её профиле до сих пор указан статус замужней, комментарии намекают на начало её отношений с Данилом только в январе этого года.