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  4. Ему желали смерти. Сенсация Реала отказался продлевать контракт с клубом
Испания
28 февраля 2025, 12:33 |
1881
2

Ему желали смерти. Сенсация Реала отказался продлевать контракт с клубом

Рауль Асенсио недоволен будущей ролью в команде и зарплатой

28 февраля 2025, 12:33 |
1881
2
Ему желали смерти. Сенсация Реала отказался продлевать контракт с клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Асенсио

Испанский центральный защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио отклонил предложение о продлении контракта с королевским клубом, сообщает издание todofichajes.

По информации источника, 22-летний футболист недоволен ролью в команде, которую ему предлагает руководство, а также зарплатой.

В сезоне 2024/25 Рауль Асенсио провел 25 матчей за первую команду мадридского «Реала», отметившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7.5 миллиона евро, а его контракт с клаусулой в 50 миллионов евро действует до лета 2026 года.

Ранее болельщики на трибунах желали Раулю Асенсио смерти во время матча «Реал Сосьедад» – «Реал» Мадрид (0:1).

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Рауль Асенсио Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига продление контракта
Дмитрий Вус Источник: Todofichajes.com
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Перець
з такою статистикую нах з команди
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0
Artem_Ponomar
о це молодь пішла, раніше би вже кричали від радості що такий великий клуб пропонує продовження контракту
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0
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