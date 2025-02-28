Ему желали смерти. Сенсация Реала отказался продлевать контракт с клубом

Испанский центральный защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио отклонил предложение о продлении контракта с королевским клубом, сообщает издание todofichajes.

По информации источника, 22-летний футболист недоволен ролью в команде, которую ему предлагает руководство, а также зарплатой.

В сезоне 2024/25 Рауль Асенсио провел 25 матчей за первую команду мадридского «Реала», отметившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7.5 миллиона евро, а его контракт с клаусулой в 50 миллионов евро действует до лета 2026 года.

Ранее болельщики на трибунах желали Раулю Асенсио смерти во время матча «Реал Сосьедад» – «Реал» Мадрид (0:1).