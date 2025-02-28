«Нужен вызов». Форвард Манчестер Сити рассказал о своем уходе из клуба

Форвард мадридского «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиан Альварес прокомментировал свой уход из «Манчестер Сити» – футболист признался, что ему был нужен новый вызов.

«Мне начали доверять сразу, как я пришел в английский клуб. Меня привезли в Европу, где я сыграл много игр, забивал голы и побеждал в различных турнирах. Это было невероятно. Если бы я остался в «Манчестер Сити», мне было бы комфортно. Я благодарен клубу за все, что они для меня сделали.

Но мое сердце говорило мне, что нужно искать другой вызов, новый вариант для продолжения карьеры. Здесь, в Мадриде, я могу развиваться, найти лучшую версию себя, как футболиста. Я не могу сказать, что я мало играл в важных играх и поэтому решил уйти, нет», – рассказал Альварес.

В текущем сезоне аргентинский форвард провел за «Атлетико» 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал 5 результативных передач.