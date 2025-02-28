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  4. «Нужен вызов». Форвард Манчестер Сити рассказал о своем уходе из клуба
Испания
28 февраля 2025, 13:53 |
936
0

«Нужен вызов». Форвард Манчестер Сити рассказал о своем уходе из клуба

Хулиан Альварес признался, почему стал игроком «Атлетико»

28 февраля 2025, 13:53 |
936
0
«Нужен вызов». Форвард Манчестер Сити рассказал о своем уходе из клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Форвард мадридского «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиан Альварес прокомментировал свой уход из «Манчестер Сити» – футболист признался, что ему был нужен новый вызов.

«Мне начали доверять сразу, как я пришел в английский клуб. Меня привезли в Европу, где я сыграл много игр, забивал голы и побеждал в различных турнирах. Это было невероятно. Если бы я остался в «Манчестер Сити», мне было бы комфортно. Я благодарен клубу за все, что они для меня сделали.

Но мое сердце говорило мне, что нужно искать другой вызов, новый вариант для продолжения карьеры. Здесь, в Мадриде, я могу развиваться, найти лучшую версию себя, как футболиста. Я не могу сказать, что я мало играл в важных играх и поэтому решил уйти, нет», – рассказал Альварес.

В текущем сезоне аргентинский форвард провел за «Атлетико» 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал 5 результативных передач.

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Манчестер Сити Атлетико Мадрид Хулиан Альварес трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: Infobae
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