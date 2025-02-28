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  4. «Готов к конкуренции». Воспитанник Динамо – о перспективах в Серии А
Италия
28 февраля 2025, 13:03 |
613
0

«Готов к конкуренции». Воспитанник Динамо – о перспективах в Серии А

Александр Драган прокомментировал подписание контракта с итальянским клубом

28 февраля 2025, 13:03 |
613
0
«Готов к конкуренции». Воспитанник Динамо – о перспективах в Серии А
Instagram. Александр Драган

Воспитанник киевского «Динамо», 18-летний украинский футболист Александр Драган прокомментировал подписание контракта с итальянской «Аталантой»:

– Срок соглашения рассчитан до 2029 года. Условия, конечно, улучшились. Гасперини строгий тренер. Но он всегда подтягивает молодежь в первую команду и наставляет ее на верный путь. Для молодых игроков он пытается быть как отец.

– Вы разговаривали с Гасперини, что он говорит о ваших перспективах?

– Он мне подсказывает, как действовать на футбольном поле. А о моих перспективах он не может ничего сказать, потому что там решают другие люди – директора клуба.

– Когда мы вас увидим в заявке первой команды «Аталанты»?

– В этом сезоне вряд ли. Сейчас перед «Аталантой» стоят очень высокие цели и никто рисковать не будет, выпуская молодежь. А вот в следующем сезоне, посмотрим. Я надеюсь, что получу шанс, ради этого буду выкладываться на тренировках на 200 процентов. Я готов к конкуренции. У меня еще все впереди, – признался Драган.

«Аталанта» набрала 54 балла и продолжает борьбу за чемпионство в итальянском чемпионате. Клуб из Бергамо отстает от лидера – «Интера» – на три пункта.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Аталанта Александр Драган Джан Пьеро Гасперини
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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