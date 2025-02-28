«Готов к конкуренции». Воспитанник Динамо – о перспективах в Серии А
Александр Драган прокомментировал подписание контракта с итальянским клубом
Воспитанник киевского «Динамо», 18-летний украинский футболист Александр Драган прокомментировал подписание контракта с итальянской «Аталантой»:
– Срок соглашения рассчитан до 2029 года. Условия, конечно, улучшились. Гасперини строгий тренер. Но он всегда подтягивает молодежь в первую команду и наставляет ее на верный путь. Для молодых игроков он пытается быть как отец.
– Вы разговаривали с Гасперини, что он говорит о ваших перспективах?
– Он мне подсказывает, как действовать на футбольном поле. А о моих перспективах он не может ничего сказать, потому что там решают другие люди – директора клуба.
– Когда мы вас увидим в заявке первой команды «Аталанты»?
– В этом сезоне вряд ли. Сейчас перед «Аталантой» стоят очень высокие цели и никто рисковать не будет, выпуская молодежь. А вот в следующем сезоне, посмотрим. Я надеюсь, что получу шанс, ради этого буду выкладываться на тренировках на 200 процентов. Я готов к конкуренции. У меня еще все впереди, – признался Драган.
«Аталанта» набрала 54 балла и продолжает борьбу за чемпионство в итальянском чемпионате. Клуб из Бергамо отстает от лидера – «Интера» – на три пункта.
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