Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо подписал контракт с итальянским грандом
Италия
27 февраля 2025, 11:41 |
861
1

ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо подписал контракт с итальянским грандом

Александр Драган подписал профессиональный контракт с «Аталантой»

27 февраля 2025, 11:41 |
861
1
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо подписал контракт с итальянским грандом
ФК Аталанта. Александр Драган

Украинский полузащитник Александр Драган подписал свой первый профессиональный контракт с итальянской «Аталантой». Об этом футболист сообщил в своем Instagram.

«Очень рад подписать свой первый профессиональный контракт с Аталантой», – лаконично написал Александр в своих социальных сетях.

О сроках соглашения и финансовых аспектах контракта между Драганом и Аталантой официальной информации нет.

Драган является питомцем «Динамо». Александр перебрался в Бергамо из Киева в 2022 году. Он привлекался к юношеским командам «Аталанты». В текущем сезоне за юношеские команды украинец отличился 3 голами и 2 ассистами в 20 матчах.

По теме:
Стало известно, почему генеральный директор Руха покинул клуб
Вингер сборной Украины: «Неужели мне придется завершить карьеру?»
«Ожидания оправдались». Ярмоленко объяснил, почему вернулся в Динамо
Александр Драган Аталанта Серия A чемпионат Италии по футболу трансферы Серии A трансферы УПЛ трансферы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Несправедливая ничья. Артета недоволен результатом против Ноттингем Форест
Футбол | 27 февраля 2025, 04:36 3
Несправедливая ничья. Артета недоволен результатом против Ноттингем Форест
Несправедливая ничья. Артета недоволен результатом против Ноттингем Форест

Специалист ждал три пункта

«Это был напряженный вечер для Лунина». В Испании оценили игру украинца
Футбол | 27 февраля 2025, 11:05 0
«Это был напряженный вечер для Лунина». В Испании оценили игру украинца
«Это был напряженный вечер для Лунина». В Испании оценили игру украинца

Мадридский «Реал» победил в первом матче полуфинала Кубка

Безумный матч от Яремчука. Олимпиакос с двумя голами украинца уничтожил АЕК
Футбол | 26.02.2025, 22:00
Безумный матч от Яремчука. Олимпиакос с двумя голами украинца уничтожил АЕК
Безумный матч от Яремчука. Олимпиакос с двумя голами украинца уничтожил АЕК
Экс-чемпион мира из Украины планирует отобрать титул у российского боксера
Бокс | 26.02.2025, 13:47
Экс-чемпион мира из Украины планирует отобрать титул у российского боксера
Экс-чемпион мира из Украины планирует отобрать титул у российского боксера
Наставник Бенфики определился с основным вратарем на остаток сезона
Футбол | 26.02.2025, 12:57
Наставник Бенфики определился с основным вратарем на остаток сезона
Наставник Бенфики определился с основным вратарем на остаток сезона
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Непоганий початок професійної кар'єри.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Для Кличко нашли соперника. Их бой заполнит стадион
Для Кличко нашли соперника. Их бой заполнит стадион
27.02.2025, 07:46
Бокс
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
26.02.2025, 02:20
Футбол
Трансферная бомба. Салах ведет переговоры с одним из лучших клубов мира
Трансферная бомба. Салах ведет переговоры с одним из лучших клубов мира
25.02.2025, 19:07 12
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»
26.02.2025, 08:42 2
Бокс
«Я не согласен с этим». Чемпион мира выступил против реванша Усика и Дюбуа
«Я не согласен с этим». Чемпион мира выступил против реванша Усика и Дюбуа
25.02.2025, 13:13 1
Бокс
Роналду собирается приобрести известный клуб испанской Ла Лиги
Роналду собирается приобрести известный клуб испанской Ла Лиги
25.02.2025, 12:19 3
Футбол
Все же договорились. Трент Александер-Арнольд выбрал себе новый клуб
Все же договорились. Трент Александер-Арнольд выбрал себе новый клуб
25.02.2025, 21:16 11
Футбол
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
26.02.2025, 01:18 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем