ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо подписал контракт с итальянским грандом
Александр Драган подписал профессиональный контракт с «Аталантой»
Украинский полузащитник Александр Драган подписал свой первый профессиональный контракт с итальянской «Аталантой». Об этом футболист сообщил в своем Instagram.
«Очень рад подписать свой первый профессиональный контракт с Аталантой», – лаконично написал Александр в своих социальных сетях.
О сроках соглашения и финансовых аспектах контракта между Драганом и Аталантой официальной информации нет.
Драган является питомцем «Динамо». Александр перебрался в Бергамо из Киева в 2022 году. Он привлекался к юношеским командам «Аталанты». В текущем сезоне за юношеские команды украинец отличился 3 голами и 2 ассистами в 20 матчах.
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