ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо подписал контракт с итальянским грандом

Украинский полузащитник Александр Драган подписал свой первый профессиональный контракт с итальянской «Аталантой». Об этом футболист сообщил в своем Instagram.

«Очень рад подписать свой первый профессиональный контракт с Аталантой», – лаконично написал Александр в своих социальных сетях.

О сроках соглашения и финансовых аспектах контракта между Драганом и Аталантой официальной информации нет.

Драган является питомцем «Динамо». Александр перебрался в Бергамо из Киева в 2022 году. Он привлекался к юношеским командам «Аталанты». В текущем сезоне за юношеские команды украинец отличился 3 голами и 2 ассистами в 20 матчах.