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  4. Что ждать Руслану? Виейра принял важное решение относительно Малиновского
Италия
26 февраля 2025, 14:11 |
700
0

Что ждать Руслану? Виейра принял важное решение относительно Малиновского

Украинец готовится вернуться на поле после 5-месячного перерыва

26 февраля 2025, 14:11 |
700
0
Что ждать Руслану? Виейра принял важное решение относительно Малиновского
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский может выйти на поле во встрече 27-го тура итальянской Серии А с «Эмполи», который состоится в воскресенье 2 марта.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, главный тренер генуэзского клуба Патрик Виейра намерен как можно скорее задействовать в матчах 31-летнего хавбека, который уже полностью восстановился от тяжелой травмы.

Малиновский не выходил на поле с 21 сентября прошлого года. В тот день Руслан в матче с «Венецией» получил тяжелую травму – вывих сустава и перелом малоберцовой кости.

Ранее стало известно, что Малиновский ждет второго ребенка.

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Руслан Малиновский Патрик Виейра Дженоа чемпионат Италии по футболу Серия A Эмполи
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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