Что ждать Руслану? Виейра принял важное решение относительно Малиновского

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский может выйти на поле во встрече 27-го тура итальянской Серии А с «Эмполи», который состоится в воскресенье 2 марта.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, главный тренер генуэзского клуба Патрик Виейра намерен как можно скорее задействовать в матчах 31-летнего хавбека, который уже полностью восстановился от тяжелой травмы.

Малиновский не выходил на поле с 21 сентября прошлого года. В тот день Руслан в матче с «Венецией» получил тяжелую травму – вывих сустава и перелом малоберцовой кости.

Ранее стало известно, что Малиновский ждет второго ребенка.