Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кроме сборной. Сыч рассказал, где мечтает играть
Украина. Премьер лига
28 февраля 2025, 13:47 |
64
0

Кроме сборной. Сыч рассказал, где мечтает играть

Защитник «Карпат» является болельщиком «Барселоны»

28 февраля 2025, 13:47 |
64
0
Кроме сборной. Сыч рассказал, где мечтает играть
УАФ. Алексей Сыч

Фланговый защитник национальной сборной Украины и львовских «Карпат» Алексей Сыч в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, какой видит свою карьеру в будущем.

– Где ты мечтаешь играть? Какая твоя цель в карьере?

– Если говорить о национальной команде, то конечно, я хочу стабильно играть в сборной Украины. В клубном футболе – играть в топ-5 чемпионатов.

– Возможно, есть какая-то любимая команда у тебя?

– Ну любимая, конечно, есть, это «Барселона», я всю жизнь болел и болею за нее, но там уже как сложится.

По теме:
Карло ФОРМОЗА: «Газон на стадионе Полесья лучше, чем на Сан-Сиро»
Потеря Довбика. В Испании назвали главную проблему Жироны в сезоне 2024/25
Черноморец – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Алексей Сыч Карпаты Львов Барселона Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ла Лига чемпионат Испании по футболу сборная Украины по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Провал Милана, отсутствие Довбика на тренировке, новичок для Динамо
Футбол | 28 февраля 2025, 12:00 0
Провал Милана, отсутствие Довбика на тренировке, новичок для Динамо
Провал Милана, отсутствие Довбика на тренировке, новичок для Динамо

Главные новости за 27 февраля на Sport.ua

Испанский журналист: «У Лунина – серьезная проблема»
Футбол | 27 февраля 2025, 22:40 0
Испанский журналист: «У Лунина – серьезная проблема»
Испанский журналист: «У Лунина – серьезная проблема»

Альберт Ортега рассказал, почему у украинца нет шансов проявить себя

Безумный план Переса. Реал хочет обновить трио нападения, приобретя 2 звезд
Футбол | 28.02.2025, 08:54
Безумный план Переса. Реал хочет обновить трио нападения, приобретя 2 звезд
Безумный план Переса. Реал хочет обновить трио нападения, приобретя 2 звезд
В последний раз Болонья выигрывала у Милана в домашнем матче в 2002 году
Футбол | 28.02.2025, 06:25
В последний раз Болонья выигрывала у Милана в домашнем матче в 2002 году
В последний раз Болонья выигрывала у Милана в домашнем матче в 2002 году
Яя Туре назвал футболиста, который сейчас лучше Мбаппе и Месси
Футбол | 28.02.2025, 03:34
Яя Туре назвал футболиста, который сейчас лучше Мбаппе и Месси
Яя Туре назвал футболиста, который сейчас лучше Мбаппе и Месси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский супертяж назвал боксера, который будет доминировать после Усика
Украинский супертяж назвал боксера, который будет доминировать после Усика
26.02.2025, 20:22 1
Бокс
Костюк утратила позиции. У Украины будет новая первая ракетка
Костюк утратила позиции. У Украины будет новая первая ракетка
26.02.2025, 11:47 13
Теннис
Экс-игрок Карпат: «Родители отдали меня в приют, а теперь требуют деньги»
Экс-игрок Карпат: «Родители отдали меня в приют, а теперь требуют деньги»
26.02.2025, 13:36
Футбол
Безумный матч от Яремчука. Олимпиакос с двумя голами украинца уничтожил АЕК
Безумный матч от Яремчука. Олимпиакос с двумя голами украинца уничтожил АЕК
26.02.2025, 22:00 15
Футбол
«Баколе не успевал за Усиком». Украинский боксер – о спаррингах чемпиона
«Баколе не успевал за Усиком». Украинский боксер – о спаррингах чемпиона
26.02.2025, 17:37
Бокс
Свитолина рассказала, сколько тратит на команду и подготовку к турнирам
Свитолина рассказала, сколько тратит на команду и подготовку к турнирам
26.02.2025, 16:32 8
Теннис
Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда
Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда
27.02.2025, 08:26 23
Футбол
ФОТО. Реал без слов описал игру Лунина в полуфинальном матче Кубка Испании
ФОТО. Реал без слов описал игру Лунина в полуфинальном матче Кубка Испании
27.02.2025, 08:22 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем