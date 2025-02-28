Кроме сборной. Сыч рассказал, где мечтает играть
Защитник «Карпат» является болельщиком «Барселоны»
Фланговый защитник национальной сборной Украины и львовских «Карпат» Алексей Сыч в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, какой видит свою карьеру в будущем.
– Где ты мечтаешь играть? Какая твоя цель в карьере?
– Если говорить о национальной команде, то конечно, я хочу стабильно играть в сборной Украины. В клубном футболе – играть в топ-5 чемпионатов.
– Возможно, есть какая-то любимая команда у тебя?
– Ну любимая, конечно, есть, это «Барселона», я всю жизнь болел и болею за нее, но там уже как сложится.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные новости за 27 февраля на Sport.ua
Альберт Ортега рассказал, почему у украинца нет шансов проявить себя