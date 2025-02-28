Кроме сборной. Сыч рассказал, где мечтает играть

Фланговый защитник национальной сборной Украины и львовских «Карпат» Алексей Сыч в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, какой видит свою карьеру в будущем.

– Где ты мечтаешь играть? Какая твоя цель в карьере?

– Если говорить о национальной команде, то конечно, я хочу стабильно играть в сборной Украины. В клубном футболе – играть в топ-5 чемпионатов.

– Возможно, есть какая-то любимая команда у тебя?

– Ну любимая, конечно, есть, это «Барселона», я всю жизнь болел и болею за нее, но там уже как сложится.