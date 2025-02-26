Экс-игрок Карпат: «Родители отдали меня в приют, а теперь требуют деньги»

Испанский форвард Лукас Перес, который подписал контракт с нидерландским ПСВ, поделился мнением о непростом периоде в своей жизни:

«Меня отдали в приют, когда мне было два года. Вероятно, родители не хотели или не могли о мне заботиться. Я рос вместе с бабушкой и дедушкой. Недавно появился мой отец и начал требовать от меня деньги.

Моя бабушка разрешила отцу перейти на совместную опеку. Теперь он хочет, чтобы я поддержал его финансово. Идут судебные разбирательства. После того, как я покинул «Депортиво», мне снова пришлось пережить трудные моменты в моей жизни.

Меня беспокоит утечка информации, но я знаю, откуда она происходит. 22 января я договорился с испанским клубом о расторжении контракта. Я попросил у ПСВ несколько дней, чтобы обдумать всю ситуацию. Они согласились. Я люблю футбол и не хочу выступать в менее конкурентных лигах», – сказал Перес.

Испанец в 2011 году стал игроком львовских «Карпат», также выступал на правах аренды за киевское «Динамо». Летом 2013 году покинул Украину и перебрался в греческий ПАОК.

В текущем сезоне провел 19 матчей в испанской Ла Лиге за «Депортиво», забил четыре гола и отдал четыре результативных передачи.