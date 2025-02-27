Другие новости27 февраля 2025, 18:06 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 февраля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
27 февраля 2025, 18:06 |
6151
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В четверг, 27 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:00 Хераклес – АЗ Алкмар
21:45 Болонья – Милан
22:00 Вест Хэм – Лестер
ТЕННИС
00:00 Анна Данилина / Ирина Хромачева – Марина Колб / Надежда Колб
КИБЕРСПОРТ
19:00 Veni Vidi Vidi – Barca eSports
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