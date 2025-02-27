СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 февраля

В четверг, 27 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:00 Хераклес – АЗ Алкмар

4.25 – 3.84 – 1.80

21:45 Болонья – Милан

2.86 – 3.25 – 2.80

22:00 Вест Хэм – Лестер

1.72 – 4.17 – 4.89

ТЕННИС

00:00 Анна Данилина / Ирина Хромачева – Марина Колб / Надежда Колб

1.07 – 7.50

КИБЕРСПОРТ

19:00 Veni Vidi Vidi – Barca eSports

2.63 – 1.45