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27 февраля 2025, 18:06 |
6151
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 февраля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

27 февраля 2025, 18:06 |
6151
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

В четверг, 27 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:00 Хераклес – АЗ Алкмар

Ggbet 4.25 – 3.84 – 1.80

21:45 Болонья – Милан

Ggbet 2.86 – 3.25 – 2.80

22:00 Вест Хэм – Лестер

Ggbet 1.72 – 4.17 – 4.89

ТЕННИС

00:00 Анна Данилина / Ирина Хромачева – Марина Колб / Надежда Колб

Ggbet 1.07 – 7.50

КИБЕРСПОРТ

19:00 Veni Vidi Vidi – Barca eSports

Ggbet 2.63 – 1.45

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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