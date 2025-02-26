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  4. Наставник Бенфики определился с основным вратарем на остаток сезона
Португалия
26 февраля 2025, 12:57 |
957
0

Наставник Бенфики определился с основным вратарем на остаток сезона

Бруну Лаже прокомментировал конкуренцию Трубина и Соареша

26 февраля 2025, 12:57 |
957
0
Наставник Бенфики определился с основным вратарем на остаток сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

26 февраля состоится матч 1/4 финала Кубка Португалии, в котором сыграют «Бенфика» и «Брага». Наставник хозяев Бруну Лаже прокомментировал конкуренцию среди вратарей, а также назвал голкипера, который будет первым номером клуба в чемпионате:

«Я не люблю называть это ротацией. Мы договорились, что Соареш играет в Кубке Португалии, потому что это – его турнир. Трубин – основной вратарь в чемпионате. В матче с «Боавиштой» (3:0) я решил, что сыграет Самуэл, потому что ему нужно было набрать оптимальную форму. Если игрок усердно тренируется, для него важно выйти на поле в двух поединках подряд. У нас есть определенная стратегия и задачи на сезон.

Трубин проводит фантастический сезон. Все, кто играет за «Бенфику», претендует на попадание в стартовый состав. Соареш однажды может стать первым номером, но ему нужно к этому стремиться. Мне нравится, что Самуэл отдает все силы, когда у него появляется возможность выйти на поле.

Кроме того, нельзя забывать о третьем голкипере – это Андре Гомеш. Он играет за команду B, но всегда тренируется с нами. Итак, мы имеем трех прекрасных вратарей. Главное, чтобы мы совместно принимали все решения и преодолевали проблемы», – подытожил Лаже.

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Кубок Португалии по футболу Бенфика Брага Анатолий Трубин Самуэл Соареш Бруну Лаже
Николай Титюк Источник: ФК Бенфика
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