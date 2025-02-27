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WTA
27 февраля 2025, 13:31 | Обновлено 27 февраля 2025, 13:38
129
0

На жизнь заработала. Свитолина рассказала, чем займется после карьеры

Элина планирует стать инвестором

27 февраля 2025, 13:31 | Обновлено 27 февраля 2025, 13:38
129
0
На жизнь заработала. Свитолина рассказала, чем займется после карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась информацией о том, чем планирует заниматься после завершения карьеры.

«Кем я вижу себя после тенниса? Инвестором. На персональную жизнь и на свои нужды я уже заработала теннисом. Рада, что родители выбрали для меня именно этот вид спорта. Он дал мне много возможностей: финансовую стабильность, контакты и друзей».

«И буду я посвящать много времени Украине, буду инвестировать, развивать ее. После нашей победы нас ждет много работы».

«Я, Шевченко, Усик, Зинченко – это люди, которые должны помогать Украине сейчас и после войны. Должны использовать полученные за годы спортивной карьеры контакты для Украины», – сказала Свитолина.

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Элина Свитолина
Иван Зинченко Источник: Forbes Украина
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