На жизнь заработала. Свитолина рассказала, чем займется после карьеры

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась информацией о том, чем планирует заниматься после завершения карьеры.

«Кем я вижу себя после тенниса? Инвестором. На персональную жизнь и на свои нужды я уже заработала теннисом. Рада, что родители выбрали для меня именно этот вид спорта. Он дал мне много возможностей: финансовую стабильность, контакты и друзей».

«И буду я посвящать много времени Украине, буду инвестировать, развивать ее. После нашей победы нас ждет много работы».

«Я, Шевченко, Усик, Зинченко – это люди, которые должны помогать Украине сейчас и после войны. Должны использовать полученные за годы спортивной карьеры контакты для Украины», – сказала Свитолина.