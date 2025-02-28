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  4. Бывший голкипер Шахтера подробно объяснил, в чем проблема в игре Трубина
Португалия
28 февраля 2025, 13:18 |
688
0

Бывший голкипер Шахтера подробно объяснил, в чем проблема в игре Трубина

Дмитрий Шутков считает, что украинец играет нестабильно

28 февраля 2025, 13:18 |
688
0
Бывший голкипер Шахтера подробно объяснил, в чем проблема в игре Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Бывший вратарь национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Дмитрий Шутков высказался об игре украинского голкипера лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина:

«Он хорошо пользуется блоком. Даже тот последний матч с «Монако» с двумя ошибками – перед этим при счете 1:0 у него было два хороших момента, когда он ногами отбивал. Сейчас да, немножечко есть нестабильность.

Третий пропущенный гол – на мой взгляд, ногой было бы лучше отбивать, а не складываться под сейв руками. Бывает такое, что мяч летит с такого расстояния, что можно и ногой, и упасть. Возможно, у него мысли 50/50 были – поэтому так получилось. Вы же сами понимаете, что там даже секунды нет на выбор, очень быстро срабатывает реакция. Этот гол подтверждает, что проблема ударов низом – не только из-за того, что голкипер высокий. Просто в момент удара принято неправильное решение. Я бы даже отметил, что у рослого вратаря иногда может быть преимущество – потому что он может отбить ногами в шпагате, они у него длиннее, чтобы дотянуться до мяча».

Ранее об игре Анатолия Трубина высказался Эмилиано Вивиано.

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Дмитрий Шутков Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Дмитрий Вус Источник: Трибуна
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