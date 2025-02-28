Уверенная победа. Шахтер U-19 обыграл Александрию U-19

В пятницу, 28 февраля, в поединке 19-го тура юношеского чемпионата Украины «Шахтер» встретился с «Александрией». Поединок завершился уверенной победой донецкого клуба.

Судьба матча решилась еще в первом тайме. На 17-й минуте Александр Ломага открыл счет, а на 39-й Александр Ющенко удвоил преимущество «Шахтера». Перед перерывом «Александрия» пропустила третий гол. Ющенко пробил, Даниил Гаража попробовал отбить удар головой, но мяч рикошетом влетел в сетку.

«Шахтер» U-19 лидирует в турнирной таблице, опережая «Динамо» U-19 на три очка. «Александрия» U-19 идет на восьмой позиции.

Чемпионат U-19, 19-й тур. 28 февраля

«Шахтер» U-19 – «Александрия» U-19 – 3:0

Голы: Ломага (17), Ющенко (39), Гаража (44, автогол)

«Шахтер» U-19: Баглай Ростислав, Дрозд Антон, Данковский Егор, Арройо, Давиденко Даниил, Ющенко Александр, Тютюнов Владислав, Ломага Александр, Цуканов Виктор (К), Зубрий Артем, Решетников Михаил

Запасные: Кича Тимофей, Шелекета Никита, Гарабажий Антон, Милокост Ярослав, Бундаш Василий, Балакай Александр, Середа Александр, Петрук Денис, Костюк Егор, Желиба Ян, Слипчук Михаил, Гончар Максим

Александрия U-19: Макаренко Назар, Малько Матвей, Прокопенко Евгений, Гаража Даниил, Поддубный Владислав, Бредельов Денис (К), Яременко Артем, Хан Данило, Астафьев Максим, Омельченко Владислав, Шолупец Максим

Запасные: Заец Даниил, Цевух Егор, Левун Иван, Грибеник Игорь, Плакса Арсений, Халилов Али, Васин Андрей, Слободянюк Тимофей, Устинов Игорь.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча