У игрока Вероны обнаружен коронавирус

Клуб Серии А «Верона» объявил о том, что у полузащитника команды Маттиа Дзакканьи был обнаружен коронавирус.
Дзакканьи чувствует себя хорошо, хотя в последние несколько дней у него была повышенная температура.
Игрок, как и вся остальная команда, останутся на карантине как минимум до 25 марта. Других игроков «Вероны» продолжат обследовать на предмет возможного заражения.
Это первый случай коронавируса в «Вероне». Ранее болезнь была обнаружена у Блеза Матюиди из «Ювентуса».
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