У игрока Вероны обнаружен коронавирус

Клуб Серии А «Верона» объявил о том, что у полузащитника команды Маттиа Дзакканьи был обнаружен коронавирус.

Дзакканьи чувствует себя хорошо, хотя в последние несколько дней у него была повышенная температура.

Игрок, как и вся остальная команда, останутся на карантине как минимум до 25 марта. Других игроков «Вероны» продолжат обследовать на предмет возможного заражения.

Это первый случай коронавируса в «Вероне». Ранее болезнь была обнаружена у Блеза Матюиди из «Ювентуса».